Publié il y a 18 minutes / Actualisé le Jeudi 25 Août à 15H36

L'association "Marché la kour" organise le dimanche 4 Septembre 2022 son marché forain au Tévelave sur le boulodrome avec comme thème "les plantes endémiques et médicinales". Le but de cet événement est "de promouvoir les producteurs de notre terroir et de dynamiser le village créole du Tévelave" selon l'association. (photo : rb/www.ipreunion)

