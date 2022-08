Vous avez demandé de l'actualité insolite ? La voici, la voila. Au sommaire du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 22 août au samedi 27 août 2022, il y a ces traces de dinosaures sont apparues au grand jour dans le lit d'une rivière asséchée au Texas. Il y aussi l'histoire de ces deux pilotes d'un vol Ethiopian Airlines qui se sont en dormis aux commandes de leur avion. Il y encore ce rappeur virtuel noir FN Meka accusé de racisme et licencié par sa maison de disques

Des traces de dinosaures sont apparues au grand jour dans le lit d'une rivière asséchée au Texas. La découverte a eu lieu près de ville de Dallas. Le parc dans lequel elle a été faite est déjà surnommé "Dinosaur Valley" en raison de la présence de nombreuses traces de dinosaures dans son enceinte. Elles seraient vieilles d'environ 113 millions d'années. Il pourrait s'agir de l'une des plus longues suites de traces de pas de dinosaures au monde.

À cause du manque d'eau, des traces de pas de dinosaures jusqu'ici dissimulées et probablement vieilles d'environ 113 millions d'années sont apparues au grand jour dans le lit d'une rivière asséchée, a rapporté mardi une responsable d'un parc du Texas, aux États-Unis. Ces profondes traces étaient préalablement enfouies, remplies de sédiments et recouvertes d'eau, comme le relate plusieurs médias nationaux.

"À cause de conditions de sécheresse excessives cet été, la rivière s'est complètement asséchée dans la plupart des endroits, ce qui a permis de révéler de nouvelles traces dans le parc", a déclaré Stephanie Salinas Garcia, du Département en charge des parcs et de la faune du Texas. "La plupart des traces qui ont récemment été découvertes à différents endroits de la rivière dans le parc ont été laissées par un Acrocanthosaurus", a précisé Stephanie Salinas Garcia. Adulte, ce théropode pouvait mesurer cinq mètres et peser sept tonnes. "Les traces de dinosaures dans le parc remontent à 113 millions d'années", a ajouté Stephanie Salinas Garcia.

#CGTNPhoto Handout pictures obtained on August 23, courtesy of the Dinosaur Valley State Park in Texas, #US, show dinosaur tracks from around 113 million years ago discovered in the park after severe drought conditions dried up a river. pic.twitter.com/2PFgdTcmgl — CGTN (@CGTNOfficial) August 24, 2022

Le parc a ouvert en 1972 afin de protéger ces traces anciennes, selon son site. Mais celles découvertes ces derniers jours devraient prochainement disparaître. Elles devraient en effet être de nouveau recouvertes d'eau avec l'arrivée de la pluie, attendue depuis des semaines par les habitants du Texas.

C'est une histoire insolite qui s'est passée durant un vol entre le Soudan et l'Éthiopie. Deux pilotes ont raté leur atterrissage après s'être endormis aux commandes. Si cela prêt à sourire, cela n'a pas dû être le cas des passagers qui se trouvaient à bord.

L’incident s’est produit lundi 15 août sur le vol ET343 reliant la capitale du Soudan, Khartoum, à celle de l'Éthiopie, Addis-Abeba. D'après les informations du New Zealand Herald, les pilotes se sont endormis en pleine croisière à 11.000 mètres d’altitude au moment où le pilote automatique était enclenché.

Lorsque le Boeing 737 s’est approché de sa destination, l’avion n’a pas entamé sa descente sur son aéroport d’arrivée, alertant les contrôleurs aériens n’obtenant aucun contact avec l’équipage à bord.

Ce n’est seulement lorsque le pilote automatique s’est déconnecté et qu’une alarme a sonné, que l’équipe est sortie de son sommeil. L’avion s’est finalement posé en toute sécurité à Addis-Abeba, 25 minutes plus tard, sans aucun blessé.

Deeply concerning incident at Africa’s largest airline — Ethiopian Airlines Boeing 737 #ET343 was still at cruising altitude of 37,000ft by the time it reached destination Addis Ababa



Why hadn’t it started to descend for landing? Both pilots were asleep. https://t.co/cPPMsVHIJD pic.twitter.com/RpnxsdtRBf — Alex Macheras (@AlexInAir) August 18, 2022

La compagnie précise également que l'équipage concerné a été suspendu en attendant les résultats d'une enquête. Si cet incident s'est bien terminé, il met en lumière le problème de la fatigue des pilotes.

Un robot rappeur noir, FN Meka, star de TikTok créée grâce à l'intelligence artificielle, a été congédié par la maison de disques Capitol Records après avoir été accusé de véhiculer des stéréotypes racistes sur les personnes noires.

C’est le groupe d’activistes américains Industry Blackout qui, après une campagne sur les réseaux sociaux, a écrit mardi à Capitol Records, filiale de Universal Music, pour dénoncer FN Meka, "une insulte directe à la communauté noire et à [sa] culture".



Ayant "signé" un contrat il y a dix jours, le rappeur virtuel, création de l’intelligence artificielle, ne fait plus partie depuis mercredi 24 août de la maison de disques, qui a "rompu ses liens avec le projet FN Meka, avec effet immédiat", selon un communiqué du groupe Capitol Music.



"Nous présentons nos plus profondes excuses à la communauté noire pour notre absence de sensibilité en ayant signé pour ce projet sans nous être interrogés suffisamment sur son équité et sa créativité ", a reconnu la maison de disques dans un communiqué obtenu par l’AFP.



Industry Blackout avait dénoncé "un amalgame de stéréotypes grossiers, d’appropriations [culturelles] d’artistes noirs et d’insultes contenues dans les paroles".



FN Meka est notamment accusé d’avoir utilisé le fameux " N-word " en anglais, mot devenu imprononçable aux Etats-Unis en raison du caractère jugé raciste, insultant et injurieux à l’égard des personnes noires.

