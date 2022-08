Jérôme Filippini, préfet de La Réunion et Cyrille Melchior, président du Conseil départemental condamnent avec la plus grande fermeté l'agression dont ont été victimes, dimanche matin, deux sapeurs-pompiers dans l'exercice de leurs fonctions. Depuis le début de l'année 2022, ce sont 13 agressions qui ont été recensées par le SDIS à La Réunion.

"Les 2 351 sapeurs-pompiers de La Réunion, qu'ils soient professionnels ou volontaires, assurent, chaque jour, sur l'ensemble du territoire, des interventions périlleuses, au service de la sécurité des Réunionnaises et des Réunionnais. Il est intolérable qu'ils soient pris pour cibles" écrit la préfecture.



Le préfet de La Réunion et le Président du Conseil départemental "condamnent ces violences et expriment tout leur soutien à l’ensemble des personnels du SDIS". Ils attirent l’attention de tous "sur la recrudescence de ces actes intolérables commis envers les sapeurs-pompiers qui interviennent pour porter secours à leurs concitoyens et en appelle au sens civique de chacun".

Une plainte sera déposée par le SDIS.

Pour rappel, ce dimanche matin 28 août 2022, les sapeurs-pompiers de Sainte-Suzanne ont été agressés lors d'une intervention à domicile. "Arrivés sur les lieux il sont confrontés à une bagarre générale. Deux membres de l'équipage sont agressés et frappé au visage, occasionnant plaies et hématomes nécessitant points de suture" a dénoncé le syndicat Actioncatc Réunion.

"Nous condamnons fermement cette violence gratuite envers nos collègues qui portent quotidiennement secours à la population et nous apportons notre soutien à nos collègues de Sainte-Suzanne. Prompt rétablissement aux intervenants" ajoute-t-il.