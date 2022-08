French bee, la première compagnie aérienne long-courrier smart cost française, officialise un partenariat avec le MEDEF Réunion. Dans le cadre de la création du club Stratexio à La Réunion, une convention de partenariat sera signée ce mardi 30 août en marge de La Rencontre des Entrepreneurs de France en présence de Sophie Hocquez, Directrice Commerciale de French bee, de Didier Fauchard, Président du MEDEF Réunion et de Fabrice Le Saché, Président du Club Stratexio. Nous relayons leur communiqué de presse.

French bee est présente à La Réunion depuis 2017. La compagnie propose jusqu’à 10 vols non-stop hebdomadaires à destination de Paris-Orly 4. La compagnie dispose de 6 Airbus A350 de toute dernière génération : 4 A350-900 et 2 A350-1000 (elle prendra livraison de son tout nouvel Airbus A350-1000 fin décembre 2022), ces 2 appareils sont dédiés à la desserte de La Réunion.



Forte d’un business model innovant, la jeune compagnie propose à ses clients un voyage à la carte et répond ainsi aux nouveaux besoins des consommateurs par une offre qui s'adapte à tous et facilite l'accès au voyage et aux marchés internationaux via Paris.



Sophie Hocquez, Directrice commerciale de French bee, déclare : " Nous nous réjouissons de ce partenariat avec le Club Stratexio. Le MEDEF Réunion est le premier syndicat professionnel de l’île : cet accord facilitera la formation des dirigeants locaux et vient conforter l’ancrage de French bee dans le territoire réunionnais. "



Stratexio est un programme d'accompagnement destiné aux dirigeants de TPE/PME, qui consiste à les former afin d’améliorer leurs performances à l'export. C’est un club lancé en 2017 qui comprend 18 régions en métropole et 230 membres formés à ce jour. La Réunion sera le premier Département d’Outre-mer à y participer. C'est un réseau dédié à la thématique de l'export qui est également un élément d'ouverture et donc moteur de croissance pour les entreprises françaises.



C’est dans ce cadre que le partenariat avec Stratexio prend forme aujourd’hui : French bee contribuera au développement du territoire réunionnais en ouvrant les horizons des entreprises à d'autres territoires. La compagnie prendra en charge, les billets A/R Paris-Orly/Saint-Denis/Paris, des formateurs spécialisés de Stratexio.



Fabrice Le Saché, Président du Club Stratexio, expose : " Nous sommes ravis de créer ce 1er Club Stratexio à La Réunion en partenariat avec le Medef La Réunion et French bee. Grâce à eux, les entreprises de La Réunion vont pouvoir bénéficier du programme d’accompagnement qui a un véritable impact sur leur développement international : +67% de croissance moyenne du CA export/an et des créations d’emploi pour la majeur partie d’entre elles. Le gain opérationnel est immédiat. Grâce au partage entre pairs et à l’apport d’experts extérieurs, le dispositif permet aux dirigeants qui y participent de puiser des idées, d’exposer des problèmes, de trouver des solutions, de conquérir de nouveaux marchés. "