Après huit ans de travaux, la première portion de la Nouvelle route du littoral a partiellement ouvert ce dimanche 28 août 2022. Une inauguration attendue de longue date, au point où certains automobilistes ont attendu plusieurs heures l'ouverture afin d'être les premiers à rouler sur la NRL. Il faudra cependant patienter encore plusieurs mois avant de pouvoir profiter pleinement de ce tronçon de 8 km, la circulation n'ayant ouverte que dans le sens Saint-Denis - la Grande Chaloupe.

Deux-roues en tête de file, les usagers de la route étaient nombreux ce dimanche matin à vouloir emprunter la route tant attendue. Dès midi et tout au long de l’après-midi, un ballet de voitures et de deux-roues s’est déroulé sur la NRL. Du côté de la route du littoral actuelle, les automobilistes ont continué de rouler pour accéder à Saint-Denis, mais uniquement sur les voies côté mer.

Pour l’occasion, Imaz Press a décidé de filmer la scène directement depuis les airs. Regardez :

L’effervescence était présente sur la route, mais aussi les réseaux sociaux. Dès l’annonce de l’ouverture, de nombreux internautes ont partagé impatience, mais aussi leurs moqueries, face à cette ouverture partielle.

Vous allez vous habiller comment dimanche pour l’ouverture partielle de la NRL à la Réunion ???? Moi je met ma jupe maloya — M🇷🇪🌺 (@mylaq16) August 24, 2022

Mais dimanche est-ce que nora radar opérationnel su la NRL ? Par ce que mi sens néna sa crois la route la comme un piste et le soir même nora loto va vole dan'fond la mer — Bouleverse zot morale (@colas_gnv) August 25, 2022

Entrain de nettoyer ma voiture pour aller soukoukou sur la NRL tout à l’heure — P r i s c a (@Capriiss__) August 28, 2022

Vous vous sentez comment pour cette ouverture (partielle) de la NRL? Moi j’ai les larmes qui " scoule "😭 — Team Targaryen ❤️🌈 🇷🇪 (@EloickEtouaria) August 28, 2022

Imagine dans le 1er véhicule à rouler sur la NRL , néna boug la : pic.twitter.com/K5A0UPeJa7 — Christophe TURPIN (@savat2dwa) August 28, 2022





Comme cela est le cas lorsque l'ancienne route ouvre après une fermeture, c'est une patrouille de la direction régionale des routes qui a ouvert la voie aux usagers de la NRL. Les forces de l'ordre étaient positionnées juste derrière. Ensuite est venu le flots de deux roues et des voitures klaxons bloqués.

Ce premier convoi est passé sous les yeux de nombreux ouvriers qui ont contribué à construire cet ouvrage hors normes en termes de technicité et de coût.

Cette ouverture marque la fin des basculements de la route en corniche, dès lors qu’il y a des fortes pluies. Toutefois, les 4 kilomètres restants entre la Grande Chaloupe et La Possession devront continuer à être exploités sous le régime actuel. Et ce, en attendant l’achèvement de la construction du second viaduc.

Pour ce faire, 34 millions d’euros ont été nécessaires afin de financer les travaux supplémentaires pour rendre cette mise en service effective. Une somme à laquelle l’État participe à hauteur de 17 millions d’euros. Les travaux devraient aboutir d’ici 2028.

- Retour sur les travaux de la route la plus chère du monde –

Promesse très attendue pour résoudre les problèmes de réseau routier de basculement à répétition de la route en corniche, cette route s’est avérée être un véritable gouffre financier pour la Région Réunion.

En 2013, le chantier de la NRL est à son commencement. Mais alors que le chantier se poursuit, en 2019, les travaux sont stoppés net, faute de tonnes de roches. Pour remédier à cela, l'idée d'ouvrir les carrières de Saint-Leu et de Bois-Blanc était évoquée. Mais suite à une décision du tribunal, ces carrières restent closes et la NRL en manque de matériaux.

Alors que la Région annonce que le projet ne sera réalisé que partiellement, le 30 mars 2021, la collectivité célèbre en grande pompe la livraison de la route pour la partie viaduc qui relie la Grande Chaloupe au chef-lieu. Une route sur laquelle, au moment de l’inauguration, est toujours fermée aux automobilistes. Lors de cette livraison, la Région et son président de l’époque, Didier Robert l’assurent, cette partie sera livrée à la fin de l'année 2021…



Le 28 février 2022, les travaux reprennent enfin. Pour terminer la route, la solution du viaduc a été priorisée, faute de roches massives. Une décision qui n’a pas fait l’unanimité du côté des transporteurs qui se sont rapidement mobilisés et ont demandé entretien à Madame Huguette Bello, alors élue nouvelle présidente de la Région Réunion.

Lire aussi - NRL : accord signé entre la Région et l'Etat pour la construction du second viaduc

Lire aussi - NRL : les transporteurs actent "l'idée du tout viaduc"

Pour terminer cette route et dans le cadre d’un protocole signé, l’État s’est engagé au côté de la Région pour terminer la NRL en injectant plus de 420 millions d’euros. Jean Castex l’a dit, au final, le viaduc coûtera plus de 840 millions d’euros, ce qui devrait porter le coût final de la route de 13 kilomètres largement au-delà des deux milliards d’euros, contre 1,6 annoncé au début du chantier.

www.ipreunion.com / [email protected]