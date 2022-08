Ce dimanche, une ouverture partielle de la Nouvelle Route du Littoral a permis une circulation dans le sens Nord - Ouest sur le viaduc d'une longueur de 5,4 km. Nous publions ci-dessous le communiqué du Ministère des Outre-mer.

Connaissant parfaitement la forte attente des réunionnais et la nécessité de finaliser les 12,3 km de l'ouvrage reliant Saint-Denis (au nord) à La Possession (à l'ouest), le ministre de l’intérieur et des outre-mer Gérald Darmanin et le ministre chargé des outre-mer, Jean-François Carenco saluent cette bonne nouvelle. En effet, cet axe stratégique est emprunté quotidiennement par 80.000 usagers qui pourront désormais circuler sur cette première partie, allant de Saint-Denis au site de la Grande Chaloupe.

Depuis le début des études, en 2008, le Gouvernement a accompagné le Conseil régional de La Réunion, qui assure la maîtrise d’ouvrage du projet de Nouvelle route du littoral (NRL), avec des financements extrêmement conséquents puisque 1,2 milliards d’euros ont été investis par l’État dans ce projet structurant qui impacte favorablement la vie quotidienne et économique de La Réunion.

Cet accompagnement se poursuit avec notamment les travaux de raccordement provisoire à la Grande Chaloupe, dans le cadre du Plan de Relance, qui ont permis une mise en service partielle de la section déjà réalisée en viaduc, dans le sens Saint Denis - La Possession et qui permettra une ouverture dans les 2 sens début 2023.

L’État souhaite l’achèvement de ce chantier exceptionnel, attendu par tous les réunionnais, dans les meilleures conditions de délai et de coût, en veillant au respect du droit et de l’environnement, il accompagne le Conseil régional et sa présidente dans cette réalisation.

Lire aussi - Nouvelle route du littoral : des milliers d'usagers dès la première journée d'ouverture

Lire aussi - C'est fait : la Nouvelle route du littoral est (partiellement) ouverte