BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mardi 30 août 2022 :



- Carburants : les Réunionnais sont (de nouveau) les grands lésés dans l'histoire

- SOS tortues en danger

- Sobriété énergétique: Borne appelle les entreprises à agir pour éviter le "rationnement"

- "La Nuit des soldes" fait son retour à Saint-Pierre ce samedi soir

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Profitez du soleil matinal

Carburants : les Réunionnais sont (de nouveau) les grands lésés dans l'histoire

Alors que TotalÉnergies avait annoncé le 22 juillet 2022 une remise de 20 centimes par litre pour les carburants, y compris à La Réunion, le groupe fait volte-face. Après un échec des concertations avec l'État et les autres acteurs du secteur, il a été décidé que l'opération si prometteuse pour les Réunionnais serait annulée. Une nouvelle fois, La Réunion fait donc office de grande défavorisée. Au premier septembre donc, les Réunionnais n'auront que le choix (encore une fois) de se contenter de la baisse de 25 centimes financée par l'État.

SOS tortues en danger

Les collisions avec les tortues marines se multiplient à La Réunion. Ce lundi 29 août 2022, une nouvelle tortue a été repérée avec une blessure suite à une collision avec un bateau. Elle a identifiée par Kélonia : il s'agit de Kachuva, connu depuis octobre 2015, et déjà aperçu en accouplement. Il s'agit de la septième collision constatée cette année. Une situation alarmante pour l'association, qui craint une disparition pure et simple des tortues vertes à La Réunion.

Sobriété énergétique: Borne appelle les entreprises à agir pour éviter le "rationnement"

Invitée à s'exprimer devant le patronat, la Première ministre Elisabeth Borne a exhorté lundi les entreprises à agir pour améliorer leur sobriété énergétique, faute de quoi elles seraient les "premières touchées" par des mesures de "rationnement" dans les prochains mois.

"La Nuit des soldes" fait son retour à Saint-Pierre ce samedi soir

A l'occasion du lancement des soldes sur l'île de La Réunion, le service action coeur de ville, la ville de Saint-Pierre ainsi que l'association des commerçants organisent ce samedi 3 septembre 2022 "La Nuit des soldes", de 18h à 22h. Les magasins de la ville vont également être ouverts dans le même temps le dimanche 4 septembre.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Profitez du soleil matinal

Pour ce mardi 30 août 2022, matante Rosina observe le magnifique ciel bleu de ce matin mais quelque chose lui dit que ça ne va pas durer. Et elle a raison. En milieu de journée, les nuages envahissent le ciel réunionnais et des averses sont à prévoir sauf sur l'ouest et le sud ouest.