Publié il y a 56 minutes / Actualisé il y a 31 minutes

Le samedi 3 septembre 2022 à 14h, l'association "Stop VIF ! Protégeons nos enfants" organise à la salle Candin, une rencontre à huit clos avec les acteurs associatifs et institutionnels afin de présenter leur constat et leurs propositions concernant la situation des VIF et particulièrement des violences faites aux enfants sur notre département. Une seconde rencontre aura lieu dans le sud le lundi 19 septembre 2022. Nous publions ci-dessous le communiqué de l'association "Stop aux violences intrafamiliales ! Protégeons nos enfants". (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

