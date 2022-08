Fin de la pause hivernale pour le rutilant paquebot du funk. St John reprend sa croisière musicale et festive en débutant cette nouvelle saison ce dimanche 4 septembre à 18h30 à La Rondavelle Les Filaos (Chez Jean-Paul) sur le port de Saint Leu. (Photos : Isabelle Mayer)

Au programme, le bateau s'est doté d'un "double deck", un show en deux parties alliant le funk, l'acid-jazz, le disco avec un zeste de rythm n'blues et d'électro très très remuante. L'équipage, sorti d'un vortex temporel connecté aux années 70 et 80, a décidé de pousser plus loin les machines pour le plus grand plaisir de ses passagers. Section cuivres clinquante, rythmique implacable enrobée de guitare fuzz ou whawha, le tout sublimé par la voix groovy de la chanteuse Fred, tout est prêt pour vous emmener dans un voyage spacio-temporel décoiffant à coup de déferlantes festives et funky.

- Welcome on board! -

Les prochaines dates de St John:

Dimanche 4 septembre 2022 : La Rondavelle Les Filaos (St Leu) - 18h30

Vendredi 9 septembre 2022 : Le Toit (St Pierre) - 20h30

Samedi 17 septembre 2022 : Le Vice Versa (St Gilles) - 20h

Samedi 22 octobre 2022 : Le passage du Chat Blanc (St Denis)- 20h30

Retrouvez Saint-John sur sa page Facebook.