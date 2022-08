Alors que TotalÉnergies avait annoncé le 22 juillet 2022 une remise de 20 centimes par litre pour les carburants, y compris à La Réunion, le groupe fait volte-face. Après un échec des concertations avec l'État et les autres acteurs du secteur, il a été décidé que l'opération si prometteuse pour les Réunionnais serait annulée. Une nouvelle fois, La Réunion fait donc office de grande défavorisée. Au premier septembre donc, les Réunionnais n'auront que le choix (encore une fois) de se contenter de la baisse de 25 centimes financée par l'État. (Photo : rb/www.ipreunion.com)

C’est avec consternation mais presque habitude, que les Réunionnais ont appris que la remise de 20 centimes; qui aurait soulagé les portefeuilles déjà vidés par l’inflation; était annulée. Peur de la concurrence, contrainte des autres acteurs de la distribution de carburant, pression de l'État ? Est-ce normal, qu’un secteur aussi rentable que l’énergie, cède sous la pression et donc de ce fait, prive les Réunionnais qui eux, auraient bien besoin de cette ristourne, au moment où le pouvoir d’achat est en berne. Pour Sophie Audic, directrice de TotalÉnergies Marketing Réunion, l'annulation de cette opération n'est pas le résultat de quelconques pressions, seulement "un échec des concertations".

La concertation entre acteurs du secteur des carburants a échoué certes... Mais c'est encore une nouvelle fois la population qui trinque. Une population qui, faute d’autres moyens de transport, dépend des carburants pour se déplacer, notamment pour aller travailler.

Et pourtant, si TotalÉnergies annonce que les concertations n'ont pas abouti, du côté de la rue Oudinot, siège du ministère des Outre-mer, "les négociations se poursuivent", nous explique-t-on. "Le gouvernement veut faire en sorte de trouver les leviers d'actions pour améliorer le pouvoir d'achat des Réunionnais", ajoute le ministère. Le sujet ne serait donc pas totalement clos.

Pourtant, interrogée par Imaz Press, Sophie Audic, directrice de TotalÉnergies Marketing Réunion, confirme, "la baisse de 20 centimes est annulée".

"TotalÉnergies a pris l’initiative de ce programme de réduction des prix dès le 1er septembre dans les stations de Métropole et aussi de La Réunion, soucieuse d'en faire bénéficier le plus grand nombre", explique-t-elle. La mise en place de cette opération était toutefois soumise à une concertation entre l’État, le pétrolier et les acteurs de la distribution de carburant.

"Les concertations n’ont pas abouti", souligne TotalÉnergies. "Nous n'avons n’a pas réussi à obtenir un compromis, c’est pour cela que nous avons pris la décision d’annuler l’opération telle que prévue pour 1er septembre", ajoute Sophie Audic.

- L’aide de l’État, une bien maigre consolation –

Sur ce dossier, le syndicat réunionnais des gérants de stations préfère, pour le moment, s'abstenir de réagir. "On a besoin d'une annonce officielle pour nous positionner", lâche un responsable syndical.

Pour sa part, TotalÉnergies nous a annoncé qu’au 1er septembre 2022, les prix des carburants allaient de nouveau baisser à La Réunion. De quoi légèrement consoler les automobilistes une nouvelle fois privés de la réduction appliquée en France métropolitaine par le pétrolier.

Autre (maigre) consolation, l’aide de l’État passerait, toujours selon TotalÉnergies, de 15 centimes le litre à 25 centimes 1er septembre. "Cette aide sera appliquée dans toutes les stations de l’île", annonce Sophie Audic. Précision, cette petite ristourne ne s'appliquera que pendant deux mois.

Mais alors, que faire pour qu’enfin les Réunionnais puissent profiter des baisses décidées par un pétrolier, sans fâcher certains acteurs de distribution du carburant à La Réunion. Jean-Hugues Ratenon, député LFI, avait bien proposé une réponse il y a quelque temps. "Je demande une baisse significative des prix des carburants sur l’ensemble des stations-service". Le député de la 5ème circonscription en appelait ainsi à "la responsabilité du préfet" et lui demande "de réunir en urgence toutes les compagnies pétrolières pour une baisse généralisée des prix à la pompe".

Pour rappel, à La Réunion, le prix des carburants est fixé tous les mois par l’État et c’est un prix maximum qui est acté par la Préfecture.

