À la fin de ce mois d'août, quatorze baleines vont être équipées de balises satellites dans le cadre du programme MIROMEN II (Migration Routes of Megaptera novaeangliae). L'objectif de cette mission, suivre le trajet des baleines à bosse depuis l'Océan Indien jusqu'à leurs sites de nourrissage en Antarctique. Un programme financé par l'Europe, l'État et la Région Réunion. Ce lundi 29 août, c'est Ti codenn qui a été équipée.

Dans le cadre du programme de suivi satellitaire MIROMEN II, une troisième baleine à bosse a pû être marquée hier. Prénommée Ti codenn (tâches de rousseur en créole) en raison de sa dorsale tachetée, cette baleine équipée à Boucan Canot se situe aujourd'hui au large de Saint-André.

Les mouvements des trois baleines équipées de balise Argos à ce jour peuvent être suivis ici : https://www.globice.org/2022/08/23/miromen-live/

En réponse à certaines interrogations quelques précisions :

1) Sur les grands cétacés, la pose de balise n’a pas de conséquences importantes. Bien qu’il y ait généralement une réaction de surprise lors de l’impact, le suivi des individus équipés de balise montre qu'il n'y a aucun impact à long terme, sur les individus (taux de reproduction et survie – Calambodikis et al., 2015)

2) Les balises Argos utilisées pour MIROMEN II sont paramétrées pour suivre de longues migrations. La précision de la localisation est au mieux de 150 mètres, ce qui peut, près du littoral, expliquer des tracés point à point qui “mordent" sur la côte ou des points GPS incongrus dans les terres…

3) Les données de localisation sont collectées et calculées selon la fréquence de passage du satellite et en fonction de l'émission de la balise (qui doit être émergée pour transmettre son signal). Les modalités de calcul génèrent un certain décalage de temps. Les positions affichées ne permettent donc pas de retrouver l'animal en temps réel.

