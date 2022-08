Publié il y a 59 minutes / Actualisé il y a 55 minutes

La police de La Réunion a lancé ce mercredi 31 août un appel à témoins pour tenter de retrouver Marie-Rose Dambreville, portée disparue ce jour. La femme de 71 ans a les cheveux courts et blond. Elle mesure 1m53, de type créole clair, et portait une robe à fleurs rouge et orange.

La police de La Réunion a lancé ce mercredi 31 août un appel à témoins pour tenter de retrouver Marie-Rose Dambreville, portée disparue ce jour. La femme de 71 ans a les cheveux courts et blond. Elle mesure 1m53, de type créole clair, et portait une robe à fleurs rouge et orange.