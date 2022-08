Suite à l'agression d'un praticien chez SOS médecin à Saint-Denis le dimanche 28 août 2022, par deux individus, le Conseil de l'ordre des médecins de La Réunion réagit suite à l'audience jugeant l'agression du médecin réunionnais. Nous publions ci-dessous le communiqué du Conseil de l'ordre des médecins de La Réunion. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

"Horrifiés par la brutalité et l’impensable d’une agression visant un médecin en service, soignant sans distinction, dans le plus essentiel esprit humaniste et fidèle au Serment d’Hippocrate, la communauté médicale et son Ordre des Médecins saluent l’Homme de Médecine pour son héroïsme et condamne l’odieux."

Pour rappel, ce médecin a été agressé par deux individus après que ces derniers aient frappés au visage deux sapeurs-pompiers à Sainte-Suzanne, le même jour, à savoir le dimanche 28 août au matin. Les sapeurs-pompiers intervenaient alors pour une bagarre générale. Un acte condamné par le syndicat Actioncatc Réunion, l'ARS, le président du conseil départemental, Cyrille Melchior ou encore le Préfet de La Réunion, Jérôme Filipini.

