Météo France informe que le sud, l'ouest et le sud-est sont placés en vigilance orange vague submersion dès le jeudi 1er septembre 2022, à partir de 17h. Cette vigilance doit prendre fin ce vendredi 2 septembre dans la journée. Nous publions ci-dessous le communiqué de Météo France. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

Après une matinée calme, ce train de houle australe arrive au cours de l'après-midi du Jeudi 01 Septembre. Les premières vagues atteignent les 2 m en début d'après-midi avec une période de 14 s. Un fait marquant à signaler est l'augmentation rapide de la hauteur des vagues. Ainsi, dès la fin d'après-midi, la hauteur atteint les 4 m puis 4 à 4.5 m ensuite. Le pic de ce train de houle se situe au cours de la nuit de Jeudi 1 au Vendredi 2 Septembre : 4.5 m.

L'amortissement de cette houle se déroule lentement au cours de la journée de Vendredi 2 Septembre. Des submersions et des débordements le long du littoral sont donc à attendre de la Pointe des Galets à la Pointe de la Table pour la soirée et la nuit de jeudi à vendredi. Il convient de rester prudent sur les secteurs exposés.

Prochain bulletin :

Jeudi 01 Septembre 2022 vers 17 h 00 locales.

- Conseils de comportement -

En vigilance Orange Vagues-submersion :

- Je m’éloigne des côtes et des estuaires

- Je me tiens informé et je localise mon kit d’urgence

- Je surveille la montée des eaux et je protège les biens qui peuvent être inondés

- Je rejoins le plus haut point possible ou me réfugie en étage, en dernier recours sur le toit

Les zones concernées sont celles comprises entres la Pointe des Aigrettes et la Pointe de la Table. Pour en savoir plus rendez-vous sur le site de Météo France.