Le Medef Réunion, Didier Fauchard, le Président, ainsi qu'une délégation de plus de 20 chefs d'entreprise de La Réunion se sont rendu les 29 et 30 août 2022 sur l'événement business de l'année : La Rencontre des Entrepreneurs de France, avec un thème central : "Euro Visions". Nous publions ci-dessous le communiqué du Medef Réunion.

La REF2022 a été introduite par une visioconférence avec le Président de l'Ukraine, Volodymyr Zelenzky qui a invité les entreprises françaises à reconstruire l'Ukraine. Un Forum dédié a la reconstruction de l’Ukraine a été annoncé à Paris dans les prochains mois.

Le Président Geoffroy Roux de Bézieux a par la suite pris la parole sue la tonalité "Fin de l'insouciance?" (voir le discours complet ci-dessous).

Elisabeth Borne, a enfin profité de l'occasion de la plus grande rencontre d'entrepreneurs de France pour demander des "plans de sobriété" aux entreprises.

Au delà du programme de conférences, tables rondes et keynotes, plusieurs temps forts ont été à noter au cours desquels la délégation Medef Réunion a été partie prenante.

Bruno Le Maire est notamment intervenu, en restant résolument optimiste sur la conjoncture malgré les risques liés à la crise énergétique; il a ré-affirmé vouloir continuer la baisse des impôts, en particulier de production, et indiqué que la France était devenue le pays européen le plus attractif pour les investisseurs étrangers. " taxer plus en France, c’est produire moins en France "; Suite à l’intervention de la 1ere ministre la veille, il a précisé que les efforts de réduction de consommation d’énergie ne devaient pas se limiter aux entreprises, mais bien à tout le monde et a indiqué que le dispositif d’aides aux entreprises les plus consommatrices d’énergie serait prorogé et surtout assoupli. Enfin Il a invité les entreprises qui le peuvent à verser la prime Macron.

- Signature de la convention Statexio / French Bee / Medef Reunion -

Le Medef Réunion officialise un partenariat avec French bee, la première compagnie aérienne long-courrier smart cost française. Dans le cadre de la création du club Stratexio à La Réunion, une convention de partenariat a été signée ce mardi 30 août en marge de #LaREF22 en présence de Sophie Hocquez, Directrice Commerciale de French bee, de Didier Fauchard, président du Medef Réunion et de Fabrice Le Saché, président du Club Stratexio.

Le Medef Réunion est fermement convaincu que le développement du territoire passera par une internationalisation des entreprises de La Réunion. Grâce à un savoir-faire unique, des normes européennes, de fortes capacités d’innovation dans les domaines notamment de l’agro-alimentaire, de la santé, de l’énergie, du bâti tropical, nos entreprises doivent se déployer, notamment sur le bassin Océan Indien, pour trouver de nouveaux relais de croissance. Aussi, pour accompagner la professionnalisation des chefs d’entreprise et contribuer à insuffler une dynamique à l’export, le Medef Réunion est heureux de mettre en place, en partenariat avec Stratexio, le 1er club Outre-mer. Ces rencontres mensuelles auront pour but de faire intervenir des experts très pointus sur la thématique de l’international, de partager des expériences, d’échanger avec le patronat des pays de la zone, d’accéder à un large réseau d’exportateurs français ainsi que de rejoindre l’association des pays africains francophones. L’international, c’est maintenant, il est temps de passer du concept à l’action, et le Medef Réunion y contribuera concrètement.

- Table ronde sur le theme du developpement durable et de la transition environnementale en outre-mer -

Yannick Berezaie gérant ISODOM et président de la commission RSE du Medef Réunion est intervenu sur les enjeux de l'énergie propre et de la consommation raisonnée : "Ré-inventer nos territoires : autonomie énergétique et sobrieté de consommation : Objectif 100% vert et décarboné à horizon 2035."

- La Réunion à l'honneur au rendez-vous femmes du medef ! -

Le réseau Femmes du Medef ou comment passer de la rivalité à la sororité : si tu brilles je brille" - Marlène Schiappa.

Shenaz Zadvat, Franziska Goderbauer, Katy Hoarau, Antoine Devasle et Didier Fauchard ont participé à l'événement Femmes du Medef en présence des ministres : Isabelle Rome, Ministre chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l'Égalité des chances et de Marlène Schiappa, Ministre chargée de l'Économie sociale et solidaire et de la Vie associative.

- Comité outre mer -

Echanges des membres du Comité des Outre-Mer avec Jean-François Carenco, Ministre délégué chargé des Outre-mer.



Le Ministre délégué à l’outre-mer a indiqué pro-roger les contrats de plan qui fixent la stratégie et les financements de l’Etat dans les territoires des DOM et COM jusqu'en 2023, pour travailler en co-construction sur chaque territoire à une feuille de route ambitieuse et porteuse d’espoirs, afin de déboucher sur les futurs contrats de convergence 2024/2027. Il a exhorté les entreprises à prendre leur part dans cette co-construction, en les invitant à ouvrir leurs horizons et à travailler sur tous les enjeux de société, en ne se limitant pas uniquement à augmenter leurs chiffres et leur rentabilité.

Didier Fauchard a proposé un fond de continuité territoriale pour amortir les coûts d’importation pour certains types de biens. Le Ministre a été intéressé par la proposition et a proposé au président du Medef Réunion de le revoir sous peu pour creuser cette proposition et envisager une solution qui puisse amortir les sur-coûts liés à la hausse du fret, le sur-stockage etc.