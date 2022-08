Jean-François Moutoussamy a été nommé Directeur Général de RAA. Le groupe, Leader de la sécurité et la formation aéroportuaire à La Réunion, emploie 750 personnes sur notre territoire et affiche ses nouvelles ambitions.

Le Groupe RAA fondé en 1991 propose, un ensemble de prestations dans le secteur aéroportuaire et portuaire et plus particulièrement dans la sureté des personnes et des biens (Réunion Air Sureté), la formation professionnelle (Réunion Accueil Formation), l’assistance au sol des compagnies aériennes (Réunion Air Assistance) et la manutention (Réunion Air Manutention).

Le conseil d’administration a nommé Jean-François Moutoussamy au poste de Directeur Général du Groupe RAA. Il remplacera Philippe Elbez à la tête du groupe depuis 2017. Le Conseil d’administration a tenu à saluer Philippe Elbez pour ces 5 années durant lesquelles son travail a permis de traverser la crise sanitaire, structurer et réorganiser le groupe tout en amorçant sa transition numérique.

Jean-François Moutoussamy, nouveau directeur général a pour devise " Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ". Et " Vite et loin ", c’est exactement le parcours de Jean François Moutoussamy, qui est ce qu’on appelle un " self-Made-Man ", passé lui-même par tous les métiers et toutes les formations que propose aujourd’hui le groupe.

Diplômé d’une maitrise d’espagnol, Jean-François Moutoussamy réalise assez vite que l’enseignement n’est pas sa vocation. En 2002, il saisit l’opportunité d’entrer chez RAS en tant qu’agent d’exploitation sureté puis agent aéroportuaire avant de commencer en 2004 une formation d’instructeur sureté du transport aérien à l’Enac de Toulouse. Il complète ensuite sa formation en tant que maitre-chien en détection d’explosifs puis la formation PCR : Personne Compétente en Radioprotection. Fort de ses nouvelles compétences et armé d’une solide volonté, il gravit les échelons internes un à un : coordinateur, chef d’équipe et enfin responsable d’exploitation. Il est nommé en 2015 Gérant de RAS-RAF et confirme ses acquis par un cursus de formation à Sciences Po. Nommé Directeur Général du groupe RAA en 2022, il prouve par son parcours que les métiers aéroportuaires offrent de réelles opportunités de carrière aux personnes intégrant un parcours de formation dans ce secteur.

Le groupe RAA est aujourd’hui fort de 750 collaborateurs et ambitionne de créer de nouvelles structures basées sur les compétences des hommes et des femmes qui en font la force. De nouvelles offres de service verront le jour dans les prochains mois et viendront compléter les prestations existantes. A travers ses 4 structures, RAA souhaite devenir " une marque péi " avec une implication totale et permanente sur le territoire réunionnais via la RSE. " Je souhaite que la fierté d’appartenir à notre groupe puisse guider le quotidien de tous nos collaborateurs. " conclue Jean-François Moutoussamy.