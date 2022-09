Ce jeudi 1er septembre 2022, l'ouest et de le sud de l'île de La Réunion sont placés en vigilance vagues-submersion à partir de 17h. Un train de houle devrait déferler sur les côtes des régions concernées, indique Météo France. Des vagues de 4,5 mètres sont attendues dans la nuit de jeudi à vendredi. Ce train houle commence à s'amortir en cours d'après-midi de vendredi et surtout dans la nuit de vendredi à samedi. Les vagues les plus hautes peuvent atteindre 8 à 9 mètres. Cette vigilance doit prendre fin dans la journée du vendredi 2 septembre. C'est pourquoi certaines communes des zones concernées interdisent l'accès à leur littoral. Nous publions ci-dessous les informations communiquées par les villes à ce sujet. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

• Saint Pierre

Météo France déclenche ce jeudi 1er septembre 2022 à 17h l'état de vigilance forte houle. A compter de cette heure, l'accès au littoral saint-pierrois est interdit sur l'ensemble du territoire de la commune. Les accès aux jetées sont également interdits. Les conditions de circulation et de stationnement peuvent être modifiées en fonction des circonstances par la mise en place de déviations ou d'interdictions. Toute contravention au présent arrêté sera constatée et sanctionnée conformément aux lois et règlements en vigueur. Dès l'annonce par Météo France de la fin de l'état de vigilance forte houle, l'ensemble de ces interdictions seront levées.

• Saint-Louis :

Météo-France a émis un bulletin de vigilance orange vagues-submersion concernant les zones Nord-Ouest, Ouest, Sud et Sud-Ouest de La Réunion à compter de jeudi 1er septembre 2022, 17h00. En effet, malgré une matinée calme, un phénomène de grande houle australe de Sud-Ouest arrivera en début d'après-midi ce jeudi 1er septembre. Un fait marquant à signaler est l'augmentation rapide de la hauteur des vagues pour un pic de houle qui se situera au cours de la nuit de jeudi 1er au vendredi 2 septembre. L'amortissement de cette houle se fera dégressivement au cours de la journée de vendredi 2 septembre. Aussi, nous vous demandons de redoubler de vigilance, de ne pas vous approcher du bord de mer et de prendre les précautions utiles pour vous sécuriser. Face à cette situation la ville a d’ores et déjà pris un arreté municipal interdisant la circulation piétonne sur le littoral et front de mer du secteur de l’Étang du Gol, entre l’impasse des Clapotis et l’embouchure de l’Étang. Soyez prudents!

• Saint-Leu :

Le front de mer et le skate-park de la ville sont fermés au public. La baignade ainsi que les activités nautiques sont également interdites. Météo France a placé La Réunion en vigilance vagues-submersion orange à compter de ce jeudi 1er septembre 2022, 17h00.

En prévision de ce phénomène climatique qui concerne Saint-Leu, sont interdits, par arrêté municipal : l'accès à la plage, au littoral et à la promenade du front de mer, la baignade, les activités de loisirs et activités nautiques ; l’accès au skatepark de Saint-Leu, à compter de ce jour, et ce jusqu’à la levée de l’alerte vigilance de Météo France. La population est invitée à la plus grande prudence. Les services de la Ville sont joignables au 0262 34 80 03.

• L'Etang-Salé :

Arrêté n°PM 2022-198 du 01 septembre 2022. A compter du jeudi 1er septembre 2022, 9h00, toutes activités nautiques sur la plage et l'accès du rivage sur l'intégralité de la commune de l'Etang-Salé sont interdits et ce jusqu'à nouvel ordre.

• Petite-Île :

Alerte "Vague submersion" : l'accès au site de Grande-Anse et à l'ensemble du littoral de la Commune est interdit au public, dès ce jour jeudi 1er septembre à 15 heures et ce jusqu'au vendredi 2 septembre 2022 à minuit.

• La Possession :

A compter du jeudi 1er septembre 2022, 17h00 : un phénomène de grande houle australe de Sud-Ouest arrivera en début d'après-midi ce jeudi 01/09. A La Possession : l'accès au front de mer de la Possession ainsi qu'à la cale de halage sera interdit à partir de 16h30 dès ce jeudi 1er Septembre.

• Le Port :

Arrêté municipal - vagues submersion. Un bulletin de vigilance orange vagues submersion a été émis par Météo France. À compter de 17h, ce jeudi 1er septembre 2022 et jusqu'à la levée de la vigilance vagues submersion les activités nautiques dans la bande des 300 mètres du rivage et la circulation piétonne sur les plages, le parcours de santé du littoral, les digues (bande littorale du domaine public maritime) et les zones à proximité des rivières ainsi que les canaux communaux, entre la Rivière des Galets et la Pointe des Galets, au droit des installations de la SRPP sont interdites par arrêté municipal. Les usagers doivent se conformer à la signalisation mise en place.

