La pauvreté recule disent (froidement) les chiffres, la réalité est tout autre

Ce mercredi 31 août 2022, l'Insee a dévoilé les chiffres d'une étude sur la pauvreté à La Réunion. Évoquant que 20 % des adultes sont pauvres dans la durée. Toutefois, l'étude se veut optimiste, montrant, chiffres à l'appui que les sorties de la pauvreté sont plus nombreuses que les entrées et qu'entre 2015 et 2018, le taux de pauvreté baisse de trois points. Cependant, les choses ont bien changé depuis, la crise sanitaire comme l'inflation sont passées par là, et surtout derrière les chiffres, il y a des gens

La grande grogne des agents spécialisés des écoles maternelles

Ce jeudi 1er septembre 2022 est un jour de grève pour les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (Atsem). La revendication principale de ces personnels communaux porte sur une augmentation des salaires. Ils estiment aussi avoir été les grands oubliés du Ségur de la Santé, alors que d'autres salariés travaillant dans le secteur médico-social ont pu bénéficier de la prime de 183 euros "promise par le gouvernement lors de la crise Covid". Les Atsem réclament aussi de meilleurs conditions de travail. Les agents grévistes sont appelés à se rassembler devant la Préfecture à Saint-Denis, dès 10 heures. Une motion sera déposée sur le bureau du Jérôme Filippini, pour transmission au ministre de la transformation et de la fonction publique.

Xinjiang: le rapport de l'ONU évoque des crimes contre l'humanité

L'ONU évoque de possibles "crimes contre l'humanité", fait état de "preuves crédibles" de tortures et de violences sexuelles à l'égard de la minorité ouïghoure et appelle la communauté internationale à agir, dans son rapport très attendu sur la région chinoise du Xinjiang publié mercredi.

Saint-Benoît : une journée sportive adaptée aux personnes en situation de handicap

Ce dimanche 11 septembre 2022, la ville de Saint-Benoît organise le Handistraction. Un défi sport santé adapté à tous, valides comme non-valides. L'événement se déroule donc ce week-end de 8h30 à 17 heures rue Bertin, sur l'esplanade du front de mer. L'objectif, encourager et soutenir la pratique sportive pour les personnes en situation de handicap.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Front froid et vigilance vagues-submersion

Ce premier jour du mois de septembre est bien arrosé selon Matante Rosina. D'après elle, ce jeudi 1er septembre 2022 est pluvieux sur toute l'île à cause du front froid qui traverse notre département. Si le vent s'affaiblit dans le nord, il se renforce dans le sud. A partir de 17 heures, l'ouest et le sud sont placés en vigilance orange vagues submersion. Le train de houle grandit en fin d'après-midi pour atteindre les 4 mètres. Matante Rosina vous demande d'être prudent et ne pas vous approcher du rivage dans ces régions.