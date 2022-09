Du 8 au 21 août 2022, 13 cas de dengue ont été enregistrés contre 14 pour la quinzaine précédente. Ainsi, le nombre de cas de dengue se stabilise sur toute l'île. En moyenne, une dizaine de cas sont recensés par semaine. Nous publions ci-dessous le communiqué de la Préfecture. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

Profitons des conditions météorologiques de la période hivernale (moins de pluie, températures fraîches) pour lutter contre la prolifération des moustiques ! À cet effet, la campagne digitale ayant pour thème " Profitons de l’hiver : des astuces pour une maison sans moustiques " se poursuit.

Son objectif est de sensibiliser la population aux différentes situations pouvant favoriser la prolifération des moustiques. Cette semaine, un focus sur le stockage des pneus usagés et l’entretien des installations d’assainissement non collectif est diffusé sur les réseaux sociaux.

- Situation de la dengue au 31 août 2022 (données Santé Publique France Réunion, ARS) -

Sur la période concernée, les cas sont répartis sur 8 communes comme suit :

- Ouest (8 cas) : La Possession, Saint-Paul, Saint-Leu, Le Port

- Sud (4 cas) : Saint-Pierre, Saint-Philippe, Petite Ile

- Nord (1 cas) : Saint-Denis

- Campagne " Des astuces pour une maison sans moustiques " -

Afin de réduire les risques d’une reprise épidémique de la dengue à la fin de l’hiver, la campagne de communication digitale " Profitons de l’hiver : des astuces pour une maison sans moustiques " se poursuit.

Son objectif est de transmettre des recommandations pour éliminer toutes les situations favorisant la prolifération des moustiques autour de chez soi.

- Focus cette semaine -

• Les pneus usagés

Les pneus usagés stockés en extérieur constituent des gîtes larvaires permanents et sont particulièrement difficiles à vider. Régulièrement observés autour des maisons et sur le domaine public, ces déchets disposent pourtant de filières d’élimination et de valorisation spécifiques et réglementées. Comme pour les équipements électriques et électroniques, une éco-taxe prévue à l’achat d’un pneu neuf finance le recyclage des pneus usagés. Les distributeurs de pneus récupèrent donc les anciens lors de leur remplacement. Des points de collectes existent sur l’île.

• Le saviez-vous ?

Un pneu peut générer autant de moustiques adultes que 20 soucoupes en eau.

Recommandations :

- Pour les pneus neufs ou usagés conservés, les sécher à l’aide d’une éponge ou d’un vieux torchon afin de retirer l’eau et les stocker au sec

- Pour les pneus usagés stockés à l’extérieur (à ciel ouvert), les remplir de sable ou de terre, ou les mettre à l’abri de la pluie

- Lors de l’achat d’un pneu neuf, remettre le pneu usagé non réutilisable au centre de montage, garage automobile ou casse-autos.

• Les assainissements non collectifs, fosses septiques :

Une mauvaise conception ou une mauvaise étanchéité des installations d’assainissement non collectif (ANC, fosses septiques) favorise la prolifération des moustiques.

• Recommandations :

- S’assurer que les moustiques n’ont pas accès aux fosses septiquescar ils s’y développent.

- Si la respiration haute est dépourvue de grille, il est important de la réparer

- Concernant les fosses traditionnelles ayant pour fermeture une dalle de béton : colmater les fissures afin de rendre la fosse inaccessible aux moustiques.