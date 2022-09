Les futurs coureurs de l'édition 2022 du Grand Raid de La Réunion ont jusqu'au vendredi 2 septembre 2022 pour faire parvenir leur certificat médical rempli. Cela se passe en ligne sur le site internet de l'organisation. Passée le 2 septembre minuit, "aucun certificat ne sera accepté et l'inscription sera annulée selon les modalités d'annulation en vigueur", indique l'association Grand Raid. Cette dernière accorde deux jours supplémentaires aux retardataires ; à l'origine, les participants avaient jusqu'au 31 août pour faire parvenir ce document médical. (Photo d'archive : rb/www.ipreunion.com)

Les coureurs peuvent donc se rendre sur le site internet du Grand Raid pour envoyer leur certificat médical. Ils peuvent également y télécharger le modèle type.

Les numéros de dossard seront attribués après que le téléchargement du certificat et ce après la validation des "points exigés pour la Diagonale des fous et le trail de Bourbon", indique l'association Grand Raid. Concernant les équipes du Zembrocal Trail, les numéros de dossard eux vont être donné à condition que les quatre certificats médicaux seront fournis et "seulement dans chaque compte coureur utilisé lors de l'inscription de l'équipe", poursuit l'organisation.

Pour rappel, quatre course composent le Grand Raid : la Diagonale des Fous avec 3.000 places proposées, le Trail de Bourbon avec 1.800 places, la Mascareignes avec 1.800 places proposés et le Zembrocal trail, course en relais à quatre.