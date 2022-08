Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 10 heures

Ce premier jour du mois de septembre est bien arrosé selon Matante Rosina. D'après elle, ce jeudi 1er septembre 2022 est pluvieux sur toute l'île à cause du front froid qui traverse notre département. Si le vent s'affaiblit dans le nord, il se renforce dans le sud. A partir de 17 heures, l'ouest et le sud sont placés en vigilance orange vagues submersion. Le train de houle grandit en fin d'après-midi pour atteindre les 4 mètres. Matante Rosina vous demande d'être prudent et ne pas vous approcher du rivage dans ces régions. (photo rb/Imaz Press)

