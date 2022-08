Ce jeudi 1er septembre 2022 est un jour de grève pour les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (Atsem). La revendication principale de ces personnels communaux porte sur une augmentation des salaires. Ils estiment aussi avoir été les grands oubliés du Ségur de la Santé, alors que d'autres salariés travaillant dans le secteur médico-social ont pu bénéficier de la prime de 183 euros "promise par le gouvernement lors de la crise Covid". Les Atsem réclament aussi de meilleurs conditions de travail. Les agents grévistes sont appelés à se rassembler devant la Préfecture à Saint-Denis, dès 10 heures. Une motion sera déposée sur le bureau du Jérôme Filippini, pour transmission au ministre de la transformation et de la fonction publique.

"La raison de ce mouvement national est simple, il s'agit de mettre l'accent sur les revendications portant notamment sur le volet social et salarial", explique Patrick Jayme, secrétaire général de l’Union régionale UNSA-Territoriaux.

Le représentant syndical explique que, lorsque la France et La Réunion ont traversé la crise sanitaire du Covid-19, le gouvernement avait mis en place le Ségur de la santé visant à améliorer le quotidien des soignants et ceux qui travaillent dans le milieu médico-social. Les éducateurs spécialisés, éducateurs de jeunes enfants et autres salariés de la filière médico-sociale ont pu bénéficier de primes. Les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles ont semble-t-il été oubliés.

"Ce que l’on demande, c’est que le gouvernement fasse un geste, car les Atsem ont largement participé à l'effort national pendant la crise Covid, ils ont surveillé les enfants des soignants, nettoyés les classes", explique Patrick Jayme. "Malgré leur mobilisation, ils n’ont pas eu de reconnaissance, et donc pas de prime" déplore le syndicaliste.

- Des "salaires de misère -



Soutenus par leurs syndicats les Atsem réclament aussi une augmentation de leur salaire et leur passage de la catégorie C à la catégorie B dans l'échelle des grades de la fonction publique. Ils revendiquent également la reconnaissance de la pénibilité de l’emploi et une formation tout au long de leur carrière. "Nous avons un rôle d'assistance éducative, nous accompagnons les enfants, nous veilloons à la propreté des locaux. Nous sommes le premier accueil des enfants dans la classe", énumère une agente territoriale.

"Il faut impérativement améliorer des conditions de travail des agents, reconnaître leur engagement et leur mission. Il est temps que le gouvernement les reconnaisse à leur juste valeur et revalorise leurs carrières" insiste Patrick Jayme. Le syndicaliste estime qu'"il faut une charte nationale pour clarifier les missions des Atsem afin de savoir qui fait quoi, car il y a une confusion des missions".

- Plusieurs écoles impactées -

À La Réunion, plusieurs écoles maternelles sont impactées par cette mobilisation des Atsem.

• Saint-Denis :

En raison d'un préavis de grève nationale pour la journée du jeudi ler septembre 2022 concernant les ATSEM, la Ville de Saint-Denis informe les parents que le fonctionnement des écoles maternelles, pourrait connaitre des perturbations ce jour-là.

Il est recommandé aux parents:

- De s'informer auprès de la Direction de l'école afin de savoir si les services de la pause méridienne (entre 11h30 et 13h05) seront assurés.

- Et de prendre, le cas échéant, toutes les dispositions nécessaires pour assurer la garde de leurs enfants.

Numéro info grève : 0262 400 400

• Sainte-Suzanne :

Des perturbations sont à prévoir dans les écoles suite à la grève de ce jeudi 1er septembre. Pour plus d'informations, merci de contacter les affaires scolaires au 02.62.98.06.60. Compte tenu du mouvement de grève national des ATSEM prévu pour le jeudi 1er septembre 2022, Le Maire informe les parents des enfants scolarisés en classe de maternelle que la surveillance des pauses méridiennes ainsi que la restauration scolaire ne pourront être assurées normalement dans les écoles suivantes :

- Marie Aline Wuathion,

- Antoine Bertin,

- les Hirondelles,

- les Goyaviers,

- Thérèse Damour,

- Maya,

- Anne Marie Javouhey,

- Sainte Vivienne ainsi que certaines classes des écoles Héva et Marine

Les parents sont invités à prendre toutes les dispositions nécessaires pour cette journée.

• Saint-Paul :

Suite à un préavis national de grève touchant les agents spécialisés des écoles maternelles, la Municipalité de Saint-Paul informe les parents que le service minimum d'accueil dans les écoles ne pourra être assuré le jeudi 1er septembre 2022. L’accompagnement des élèves de classes maternelles, le nettoyage et la restauration scolaire des classes maternelles seront fortement perturbé·es dans les écoles. Nous invitons les parents à être vigilants au moment de déposer leur(s) enfant(s) le matin, et le cas échéant à venir les récupérer à 11h30 pendant la pause méridienne.

La Municipalité remercie les familles pour leur compréhension.

• Saint-Pierre :

Les agents territoriaux spécialisé des écoles maternelles (Atsem) ont été appelés à se mettre en grève ce ce jeudi 1er septembre 2022. Face a l'incertitude du nombre de personnel communal susceptible de suivre ce mouvement de grève, "la ville de Saint-Pierre informe les parents d'un fort risque de perturbations dans le fonctionnement des écoles maternelles" prévient la commune saint-pierroise avant d'inviter les parents sont invités "à prendre toutes les dispositions nécessaires pour pallier ces désagréments"

• Saint-Joseph :

En raison du mouvement de grève prévu le jeudi 1er septembre 2022, la Commune de Saint-Joseph informe les parents d'élèves des classes maternelles que des perturbations sont à prévoir dans les classes maternelles ce jour-là. Par conséquent, nous invitons les parents à se tenir informés de la situation dans l'école d'accueil de leur.s enfant.s et en l'absence d'ATSEM, de récupérer leur.s enfant.s à 11h30 et de le.s ramener à l'école à 12h50. Nous remercions les parents de leur compréhension • Sainte-Marie :

Un mouvement de grève du personnel des écoles est annoncé pour ce jeudi 1er septembre. A cette heure, deux établissements scolaires à Sainte-Marie sont concernés par ce préavis de grève. Les écoles maternelles sont : l'école maternelle de Duparc et l'école maternelle Ann-Mary Gaudin de Lagrange. La mairie prévoit d’ores et déjà un renfort d’animateurs pour pallier aux éventuelles perturbations, notamment lors de la pause méridienne. Néanmoins, les parents d’élèves sont invités à se tenir informé auprès des responsables des écoles.

• La Possession :

Du côté de commune de La Possession, les services nous informent qu'ils n'ont pas de remontées sur les intentions de grèves des ATSEMs, avec donc aucun mouvement déclaré à l'heure actuelle.

Toutefois, une organisation est en place pour palier à toute éventualité en cas d'absences imprévues : durant le temps scolaire, la ville prévoit une gestion en interne pour permettre le bon déroulement de la journée, ainsi qu'une mobilisation des agents communaux en renfort durant la pause méridienne, si les effectifs sont impactés sur ce moment.

ma.m/www.ipreunion.com/[email protected]