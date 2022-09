Jeudi 1er septembre 2022, une cinquantaine d'éleveurs bovins de La Réunion et membres de la CGPER manifestent devant la Daaf de Saint-Pierre pour montrer leur mécontentement face au manque d'accompagnement de l'Etat dans la lutte contre la leucose bovine. Par ailleurs, ces derniers ont remis une motion à Xavier Delmotte, chef du service alimentation par intérim. Celui-ci donnera en main propre la motion des éleveurs et de la CGPER à la sous-préfet de Saint-Pierre. L'objectif de cette motion : lancer un cri d'alerte à l'État face à une situation tendue risquant de faire disparaître la filière bovine si la situation venait à perdurer. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

"L'élevage bovin est concerné depuis quelques années par le problème de la leucose. Tout le monde le sait", indique Jean-Michel Moutama, président de la CGPER. "En 2019, lors de sa venue sur l'île, Emmanuel Macron a annoncé vouloir éradiquer ce problème sanitaire aux lourdes conséquences pour nos éleveurs", rappelle le représentant syndical.

"Aujourd'hui, la filière est confrontée au manque d'animaux reproducteurs. Les bâtiments d'élevage sont vides, nos agriculteurs sont inquiets", insiste-t-il. "Nous avions 845 éleveurs bovins en 2021, cette année ce chiffre est de 730", souligne celui-ci.

"Pour renouveler les élevages, l'importation de métropole est obligatoire mais cela à un coût énorme pour nos éleveurs", explique Jean-Michel Moutama. "L'achat d'un animal reproducteur coûte en métropole entre 2.500 et 3.000 euros, à cela vous ajoutez le prix du transport, de la quarantaine en métropole et à l'arrivée sur l'île, on atteint les 8.000 à 9.000 euros. Comment voulez-vous que nos éleveurs s'en sortent ?", s'indigne le président de la CGPER.

C'est là tout l'objectif de leur motion déposée ce jeudi à la sous-préfecture de Saint-Pierre. "Nous attendons de l'État un accompagnement financier pour l'ensemble des éleveurs bovins réunionnais sur le labs de temps nécessaire au rétablissement des cheptels. Seuls nous n'y arriverons pas. A situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle", fait savoir la CGPER.