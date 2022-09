BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi 2 septembre 2022 :



- Les Réunionnais en bonne voie pour atteindre la sobriété énergétique

- Inflation masquée : "la taille des aliments diminue incognito tandis que les prix gonflent" dénonce Foodwatch

- Musique : Fabrice Legros reprend les chemins des studios pour un troisième album

- Saint-Pierre participe au concours des plus beaux centres-villes commerçants

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Gard zot palto !

Les Réunionnais en bonne voie pour atteindre la sobriété énergétique

Ce jeudi 1er septembre 2022, a eu lieu le conseil d'orientation de l'Observatoire de l'Énergie à La Réunion. L'occasion pour l'observatoire de présenter son bilan énergétique pour le département. Dans un contexte où la transition énergétique se trouve au coeur des politiques régionales et où les Français sont invités à plus de sobriété énergétique, mesurer l'impact des consommations énergétiques est primordial.

Inflation masquée : "la taille des aliments diminue incognito tandis que les prix gonflent" dénonce Foodwatch

Alors que les prix à la consommation ont augmenté de 6% depuis un an et pèsent sur les budgets des consommateurs, ceux-ci sont nombreux à alerter foodwatch sur une pratique constatée en supermarché : leurs produits favoris réduisent leur taille mais pas leur prix. C'est ce qu'on appelle la shrinkflation ou inflation masquée. La manoeuvre s'opère en catimini.

Musique : Fabrice Legros reprend les chemins des studios pour un troisième album

Après "Nénin "" en 2008 et "Déor" en 2014, Fabrice Legros reprendra très bientôt le chemin des studios avec un troisième album en préparation. En attendant, celui qui défend le maloya avec un style qui lui est propre, sera sur scène ce vendredi 2 septembre à Stella à Saint-Leu. Il nous livre quelques confidences en toute simplicité

Saint-Pierre participe au concours des plus beaux centres-villes commerçants

La ville de Saint-Pierre a la chance de participer au grand jeu concours de la Fédération Nationale des Centres-villes "Les plus beaux centres-villes commerçants". C'est le public qui votera pour le plus beau centre-ville via les réseaux sociaux de la FNCV (facebook et instagram). Les votes se terminent le 19 septembre 2022.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Gard zot palto !

Ce vendredi 2 septembre 2022, Matante Rosina est bien contente d'être dans l'est où le soleil brille ce matin contrairement au sud de l'île qui connait une atmosphère humide. Dans l'après-midi, la pluie pourrait faire son apparition vers les hauts de l'ouest. Le vent est vigoureux sur l'ouest et vers Sainte-Suzanne. En tout cas notre matante a gardé son palto, les températures sont bien fraîches aujourd'hui. Concernant la mer, elle est toujours très agitée.