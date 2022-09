Si la rentrée a sonné l'heure du retour en classes et au boulot sur les chapeaux de roue, c'est aussi le moment de retrouver le chemin des salles de spectacles pour récupérer de la semaine et se changer les idées. Et le moins que l'on puisse dire c'est qu'aux quatre coins de l'île, il y a de quoi faire. Projections de films, expositions, concerts, théâtre, impro... Alon bougé marmailles ! Alon partaz un pur moment de détente entre potes ou en famille avec l'agenda des spectacles incontournables. (Photo : DR)

- Au cinéma -

• La dégustation

Divorcé du genre bourru, Jacques tient seul une petite cave à vins, au bord de la faillite. Hortense, engagée dans l'associatif et déterminée à ne pas finir vieille fille, entre un jour dans sa boutique et décide de s'inscrire à un atelier dégustation...

Une comédie romantique au fond dramatique plutôt séduisante, où les hésitations et l’âge ont une importance particulière.

Cinépalmes, durée 1h32

• La page blanche

Eloïse se retrouve assise seule sur un banc parisien. Qui est-elle ? Que fait-elle là ? Elle ne se souvient de rien ! Elle se lance alors dans une enquête, pleine de surprises, pour découvrir qui elle est. Et si cette amnésie lui permettait de trouver qui elle est, qui elle aime, et de réinventer sa vie ?

Murielle Magellan offre à Sara Giraudeau un formidable premier rôle où l’actrice donne toute la mesure de sa fantaisie. Un film plein de charme malgré un scénario un peu faible, mais qui n'empêche pas le charme d'opérer.

Cinépalmes, Le rex, 1h40

• Trois mille ans à t’attendre

Alithea Binnie, bien que satisfaite par sa vie, porte un regard sceptique sur le monde. Un jour, elle rencontre un génie qui lui propose d’exaucer trois vœux en échange de sa liberté. Mais Alithea est bien trop érudite pour ignorer que, dans les contes, les histoires de vœux se terminent mal. Il plaide alors sa cause en lui racontant son passé extraordinaire. Séduite par ses récits, elle finit par formuler un vœu des plus surprenants.

Trois mille ans à t’attendre se présente comme une revisite actuelle assumée des contes des Mille et Une Nuits où deux êtres solitaires se trouvent en se racontant des souvenirs passés.

Cinépalmes, Ciné Cambaie, 1h48

• Tad l’explorateur et la table d’émeraude

Le rêve de Tad Stones est d’être reconnu comme un grand archéologue mais toutes ses tentatives pour se faire accepter par Ryan, le brillant chef d’expédition et ses collègues tournent au fiasco. En ouvrant un sarcophage, il déclenche une malédiction qui va mettre la vie de ses amis en danger. Pour mettre fin à cette malédiction et sauver Momie, Jeff et Bernardo, Tad et Sara se lancent dans de nouvelles aventures qui les conduiront du Mexique à Chicago et de Paris à l’Égypte. Ce périlleux voyage amènera Tad à croiser la route de l’Agent Ramirez et de Victoria Moon, une experte en sciences occultes.

Entre suspense et humour, un excellent long-métrage d’animation pour retomber en enfance le temps d’une séance.

Ciné Cambaie, 1h30

• Léila et ses frères

Leila a dédié toute sa vie à ses parents et ses quatre frères. Très touchée par une crise économique sans précédent, la famille croule sous les dettes et se déchire au fur et à mesure de leurs désillusions personnelles. Afin de les sortir de cette situation, Leila élabore un plan : acheter une boutique pour lancer une affaire avec ses frères. Chacun y met toutes ses économies, mais il leur manque un dernier soutien financier. Au même moment et à la surprise de tous, leur père Esmail promet une importante somme d’argent à sa communauté afin d’en devenir le nouveau parrain, la plus haute distinction de la tradition persane. Peu à peu, les actions de chacun de ses membres entrainent la famille au bord de l’implosion, alors que la santé du patriarche se détériore.

Après "La Loi de Téhéran", Saeed Roustaee s'intéresse avec "Leila et ses frères", au malheur d'une famille iranienne, nouvelle observation terrible d'un pays en crise et socialement en panne.

Ciné Cambaie, 2h50

======================

- Dans le reste de l’agenda -

• Téat Plein Air

Concert La Flamme Kréol

Avec cette 8e édition, la Flamme Kréol place une nouvelle fois au centre, La Réunion, Maurice et Madagascar pour une grande rencontre musicale. Seront présents : Steeve Augustin, Babalé, Basco, Maista, Sylvain Kallecharan, Gérard Louis, Félijo, Soukouss Express, Tiana, Kelly Figaro, Aïssiya, Chantale, Emilie, Emmanuelle Ivara, Nadine, Djemilla, Les Teen É Dièze (5 jeunes talents).

Vendredi 2 septembre, 20h

Samedi 3 septembre, 20h

• Le Santa Cruz

Concert rock Tukatukas

Pour la sortie officielle de la compilation Maudit Tangue #6, Les Tukatukas sont en concert au skate Park de la Saline les Bains.

Vendredi 2 septembre, 18h

• Galerie Very Yes

Vernissage de l’expo Gorg One



Jace vous convie au vernissage de son exposition dans sa galerie de Saint-Pierre. Expo visible du 2 septembre au 8 octobre.

Vendredi 2 septembre, 18h

• Stella Matutina

Spectacle danse Dona et concert de Fabrice Legros

Commencez la soirée par un spectacle de danse de la Cie Danse Erik et poursuivez avec Fabrice Legros dont la musique est basée sur le séga et maloya auxquels il incorpore ses influences jazz et reggae.

Vendredi 2 septembre, 19h

• Vavang’Art

Concert maloya évolutif Grèn Semé

Au programme : le Grèn Sémé qu'on connaît et un avant-goût de la suite...

Vendredi 2 septembre, 19h30

Concert pop soul Tahiana Davidson

Ayant d’abord fait sa place en tant compositeur de musique (collaboration avec Mister Karma, Sofiane Tadjine, Eilijah, Amy [Amy & Bushy - Rohff], Sly Johnson…), Tahiana Davidson se dévoile désormais sur le devant de la scène en interprétant ses titres et ses " classics " .

Dimanche 4 septembre, 13h

• La Cerise

Concert jazz bossa nova samba Les Serges

Les Serges est un groupe créé à São Paulo du Brésil en 2008 par Chris Hagá. Sans playlist avant le concert, Chris choisit dans son répertoire les musiques qui lui semblent les mieux pour le moment présent. Accompagné par Jerome Vacarri au piano et Stephane Guezille à la contrebasse, le trio va faire danser La Cerise avec ses versions complètement originales de Gainsbourg à Nougaro en passant par Jorge Ben Jor et Chico Buarque.

Vendredi 2 septembre, 20h

Concert rock funk soul Blackpool

Carry Soul & more guaranteed with singer, horns, guitar, keyboards, drums and bass. C’est Ze band from Réunion Island !

Samedi 3 septembre, 20h

Brunch musical Sami Waro Pageaux

Seul avec sa kora, Sami Waro, vous donne rendez-vous avec un mélange de compositions personnelles et de collectages divers au sein de répertoires de la Méditerranée, du Maghreb à l'Europe Centrale, avec le bagage traditionnel de La Réunion en filigrane.

Dimanche 4 septembre, 11h30

• Théâtre du Grand Marché

Ouverture de saison du CDNOI et DJ Set

Un moment convivial pour se retrouver et esquisser ensemble la programmation de la saison. Un tour d’horizon des spectacles et créations à découvrir de septembre à décembre, de La Fabrik au théâtre du Grand Marché. Le tout au rythme de la playlist concoctée par le DJ Le Cri du chat.

Vendredi 2 septembre, 20h

• Théâtre des Sables

Concert musique espagnole Antonio Serrano et Constanza Lechner

Salué pour son travail sur les bandes originales des films de Pedro Almodóvar ou aux côtés du légendaire guitariste flamenco Paco de Lucía, Antonio Serrano est un harmoniciste mondialement reconnu, dont la prestation à la Nuit des Virtuoses 2018 avait subjugué le public réunionnais.

Vendredi 2 septembre, 20h

Le Toit - Musique du monde Oulanga Chakires

Chakires et Oulanga sont un regard musical, l’image de ces îles aux cultures et traditions variées. Un kaléidoscope musical qui a enflammé les scènes de l’océan Indien avec une multitude de rythmes et mélodies. Chakires s’impose avec un répertoire certes influencé par la tradition mais mâtiné de la modernité des rencontres musicales et des différents séjours dans les îles de l’océan Indien lui offrant une identité colorée et diversifiée qui a séduit des chanteurs de renom comme Jean-Jacques Goldman ou Mory Kante dont il a pu assurer les premières parties.

Vendredi 2 septembre, 20h30

Concert groove Soul Racer

Soul Racer, un concept de tubes soul et groovy customisés et racés joués en live par 4 musiciens exceptionnels. Le flûtiste Christophe Zoogonès s’entoure de Matthieu Brillant, talentueux pianiste spécialiste de la basse à la main gauche, du magnifique batteur groovy Ludo Perez, de la chanteuse Elea et exceptionnellement pour cette soirée du guitariste et chanteur Christian Ducap.

Samedi 3 septembre, 17h

• Teat Champ Fleuri

Concert hommage à Johnny



Après avoir triomphé au Téat Plein Air en avril dernier, l'équipe du " Concert hommage à Johnny " revient cette fois sur la scène du Téat Champ Fleuri pour nous faire revivre les plus beaux moments de son hommage à Johnny Hallyday.

Samedi 3 septembre, 20h

• Le Kerveguen

Dance hall Kaf Malabar & Oeson

Considéré comme précurseur du dancehall sur l’île, c’est aujourd’hui sur les sonorités reggae de son album “King Kaf Malbar” et celles maloya-trap de son EP “Lo Fon Mon Kèr”, sortis respectivement en 2020 et 2021, qu’il vous fera vibrer.

Vendredi 2 septembre, 21h

• Théâtre sous les arbres

Konpani Ibai et Cie Karanbolaz : marathon Kapor

La Konpani Ibao et la Cie Karanbolaz ont fait appel aux experts du rakontaz, Véronique Insa et Sully Andoche, pour réécrire le scénario des 12 Travaux d’Hercule. Adapté à La Réunion, Hercule devient Kapor.

Samedi 3 septembre, 17h

Dimanche 4 septembre, 21h

• Lespas

Projection Tina



“Tina” est la célébration ultime d’une superstar mondiale mais aussi le portrait intime d’une femme qui a surmonté de nombreux obstacles tout au long de sa carrière, créant ainsi son identité et son héritage selon ses propres règles. Depuis ses débuts en tant que reine du R&B jusqu’à ses tournées historiques à guichets fermés dans les années 80, Tina Turner tire le rideau pour nous inviter dans son monde privé comme elle ne l’a jamais fait auparavant.

Samedi 3 septembre, 19h

• Le 211

Théâtre Jean-Michel Broustail / Make Star

Dans un monde où tout s'achète, une compagnie de théâtre ruinée décide d'abandonner son activité artistique pour vendre une "vie de star" à ceux dont les existences paraissent trop ternes. Entre rêves de succès et caprices de star, la nouvelle agence MakeStar se lance dans sa nouvelle activité.

Samedi 3 septembre, 20h

• Théâtre Luc Donat

Concert musique espagnole Antonio Serrano et Constanza Lechner

Salué pour son travail sur les bandes originales des films de Pedro Almodóvar ou aux côtés du légendaire guitariste flamenco Paco de Lucía, Antonio Serrano est un harmoniciste mondialement reconnu, dont la prestation à la Nuit des Virtuoses 2018 avait subjugué le public réunionnais.

Samedi 3 septembre, 20h

• Le Kabardock

Le Kabardock et Backstage Ze Shop organisent une brokant’muzik pour acheter, vendre, échanger instruments et matériel de musique. Au programme : démos, scène ouverte, facteur d'instruments péï, atelier réparation, lutherie, distros matos et vinyls, food truck, espace marmays... Côté musique live, en plus de la scène ouverte, il y aura aussi Catch 22 de 12h à 12h45, et Balkan Konect de 17h à 17h45.

Dimanche 4 septembre, 10h

==================

- La semaine prochaine -

• Lespas

Danse Cie 3.0 : Parmi les cris des loups, on n’entend pas le mien

Forte de ses expériences vécues ces dernières années, la Compagnie 3.0 travaille à la progression du rapport entre la danse contemporaine, la musique électronique dédiée et les interactions visuelles numériques afin d’atteindre un juste équilibre des corps en mouvement, des sensations augmentées et des univers imaginés.

Mardi 6 septembre, 19h

Projection Érika Étansalé : Lèv la tèt dann fenwar

Jean-René est un ancien ouvrier aujourd’hui à la retraite. Il vit à Mâcon, depuis son émigration de La Réunion à l’âge de 17 ans. Aujourd’hui, pour la première fois, il brise le silence et raconte à sa fille son histoire. Son récit nous dévoile des rêves et des douleurs mystérieuses qui trouvent leurs racines dans les blessures de l’histoire coloniale française.

Mercredi 7 septembre, 19h

Concert Jean-Marc Pounoussamy et Jacqueline Farreyrol

Entre ces deux-là et les musiciens qui les accompagnent, menés par Guillaume Legras, une complicité forgée de longue date, des souvenirs d’aventures partagées dans les Jokarys, le Groupe Folklorique de La Réunion, Kalou-Pilé, Takamaka… et des invités surprise !

Vendredi 9 septembre, 20h

• Théâtre sous les arbres

Théâtre carte blanche à la Cie Karanbolaz : vavangaz sou pyédbwa



" Domoun ". Sergio Grondin travaille actuellement sur l’affaire des " enfants de La Creuse " entre 1962 et 1984, quand plus de deux mille enfants réunionnais ont été arrachés à leur histoire, déportés vers 83 départements métropolitains, dont au moins 215 pour repeupler la Creuse. Il invite le public à partager ses réflexions au travers d’un échange ponctué d’extraits de textes.

Mardi 6 septembre, 19h

• Salle Gramoun Lélé

Théâtre, marionnettes du Collectif Aléaaa : Le cas Woyzek

En 1837 un peu avant sa mort, Georg Buchner, jeune écrivain, révolutionnaire, scientifique et médecin, s’inspire d’un fait divers survenu à Liepzig en 1821, pour écrire sa pièce : l’assassinat d’une jeune femme par son bien-aimé, un marginal, ancien soldat et barbier sans le sou. L’assassin, Johann Christian Woyzeck souffre d’hallucinations, mais il fut néanmoins jugé responsable de son acte au terme de deux expertises controversées.

Jeudi 8 septembre, 14h

Vendredi 9 septembre, 20h

• Théâtre du Grand Marché

Humour Marc Fraize / Madame Fraize

Depuis vingt ans, le troublant et irrésistible Monsieur Fraize, clown lunaire, provoque l’hilarité par l’expression de son ahurissement face au monde si cruel auquel il ne comprend rien. À contre-courant des lois du stand-up, il cultive les silences et les malaises face au public comme on cultive un jardin secret, avec passion et fragilité.

Jeudi 8 septembre, 19h

Vendredi 9 septembre, 20h

• Halle François Mitterand

En 2019, Frédéric François célébrait ses 50 ans de carrière. L'artiste sera sur scène, exclusivement à Saint-Joseph, pour deux soirées évènements uniques. Un concentré de ses titres les plus connus sera au répertoire pour le plus grand bonheur de ses fans.



Vendredi 9 septembre, 20h

Samedi 10 septembre, 20h

• La Cerise

Improvisation Duo #1 Eddy et Lisa

Chaque improvisateur.trice des Mardis de l'Impro a été pioché au hasard pour former un duo avec un.e autre improvisateur.trice, afin de proposer une forme inédite propre à leur duo.

Jeudi 8 septembre, 20h

• Villa de La Région

Exposition Collective Home Body #2

Réunir des œuvres de la Collection du Frac Réunion autour du thème du corps — corps-maison, corps-foyer, corps-refuge, corps-racine, corps-paysage, corps-pensé… — s’inscrit dans une volonté soutenue de toujours amplifier une démarche d’ouverture au monde et à l’autre, de s’enrichir des différences et de témoigner d’un patrimoine artistique, sociétal et culturel universel à défendre.

Vendredi 9 septembre, 18h

• Téat Champ Fleuri

Projection 20e soirée du court : Yabette



Pour sa 20e édition, la soirée la plus dénicheuse de l’océan Indien propose un voyage express à la rencontre des grands cinéastes de demain. En piochant sa programmation dans le palmarès des César et des meilleurs festivals de cinéma, Yabette concentre en une soirée toute une année de créations, et brode au fil d’or une toile cousue de films, dont deux produits à La Réunion. Amusantes ou terribles, frivoles ou graves, ces œuvres contiennent le génie d’une nouvelle génération d’auteurs.

Vendredi 9 septembre, 19h

• Vavang’Art

Concert rock folk blues Kris Ez

Ez est né dans la nation où rock’n’roll, folk, blues, psyché et pop music ne sont pas des reliques poussiéreuses démodées, mais plutôt la B.O. d'un idéal universel et intemporel.

Vendredi 9 septembre, 19h30

• Le Zinc

DJ Set hip hop soul Karl Fungus

Hip-Hop & Soul avec pour seul objectif le dancefloor.

Vendredi 9 septembre, 20h

• Le Bisik

Concert Baster



La bande à Baster ouvre le bal des concerts au Bisik ! Avec Thierry Gauliris, Baster est l’un des piliers incontournables de la musique réunionnaise et continue d’entraîner les foules dans de grandes fêtes à chaque concert, gagnant au fil du temps une place à part dans le cœur des mélomanes péi.

Vendredi 9 septembre, 20h

• El Latino

Concert Tinnitus

Du bon son stoner rock, c’est avec Tinnitus dans les Hauts tout là-haut.

Vendredi 9 septembre, 20h

• La Cité des arts

Danse Cie Danse Etik : Dona

La compagnie Danse Etik signe une pièce chorégraphique autour du Krump et un hommage aux femmes engagées. Le Krump est une danse non violente qui a pris vie dans les ghettos de Los Angeles pour hurler le désarroi, la colère, l’abandon de façon positive. Sur scène, 6 danseurs interprètent tout ce qui ne peut pas être crié et font leur révérence aux femmes qui sortent de l’ombre pour révolutionner nos mondes. Le tout sur une bande son originale du musicien Morf, juxtaposant classique et urbain.

Vendredi 9 septembre, 20h

• Centre culturel Lucet Langenier

Humour Thierry Jardinot : Mi vend’ a zot kom mwin lachté



Thierry Jardinot est un bateleur au verbe incisif qui en appelle à se fédérer en bons rieurs de l’après-crise. Comme il est bon de pénétrer de nouveau dans l’univers percutant de cet humoriste dont la verve ne saurait se tarir au fil des ans.

Vendredi 9 septembre, 20h

• Le Kerveguen

Concert Flavia Coelho Sound System

Dans la tradition des soundsystem jamaïcains qui ont bercé son enfance de le Nordeste du Brésil, Flavia balance ses flows sur des riddims originaux, remix et classics, du Roots Reggae à la Cumbia en passant par des sonorités plus électro. Comme une invitation à la danse.

Vendredi 9 septembre, 21h