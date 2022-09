Ce jeudi 1er septembre 2022, a eu lieu le conseil d'orientation de l'Observatoire de l'Énergie à La Réunion. L'occasion pour l'observatoire de présenter son bilan énergétique pour le département. Dans un contexte où la transition énergétique se trouve au coeur des politiques régionales et où les Français sont invités à plus de sobriété énergétique, mesurer l'impact des consommations énergétiques est primordial. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

La Réunion fait partie des bons élèves par rapport aux autres régions, puisque l’on consomme 3.500 KWh par an contre 5.500 KWh par an en métropole. Et atteindre la sobriété énergétique n’est pas du tout inatteignable. "Si chacun s’y met, on peut atteindre la sobriété énergétique et ce en mettant en place des gestes simples pour faire diminuer la facture d’électricité", note Gaëlle Gilboire, cheffe de produit à la SPL Horizon Réunion, qui est une entreprise publique locale au service des énergies à La Réunion.

- Des gestes simples pour faire baisser sa facture -

Le gouvernement le dit et le redit, les Français sont invités à plus de sobriété énergétique. Un point nécessaire dans cette période où Elisabeth Borne l’a annoncé, la facture d’électricité va encore augmenter.

Et pour ce faire, quelques gestes simples sont à adopter, comme le précise Gaëlle Gilboire, cheffe de produit à la SPL Horizon. "On peut laisser ses équipements en veille et le soir les éteindre, faire chauffer le riz aussi le soir, mettre la machine à laver en marche entre 22 heures et 23 heures", explique-t-elle.

À l'approche de l'été, un équipement que beaucoup de Réunionnais ont chez eux va consommer énormément d'énergie. Il s'agit de la climatisation. Gaëlle Gilboire conseille à ceux qui le peuvent, "d’ouvrir les fenêtres ou alors d’installer des brasseurs d’airs grâce aux aides d’EDF".

Elle incite également les Réunionnais à installer des chauffe-eaux solaires, "ce qui ferait une économie de 30 à 40% sur la facture d’électricité".

- La Réunion sur la bonne voie –

À La Réunion même si la consommation électrique en fin d'année 2021 est estimée à 2.806 GWh, soit une augmentation de 3% par rapport à 2020, pour 9.000 clients supplémentaires, rapportée au nombre d’abonnés, elle est de 3,54 MWh, soit une diminution par rapport à 2020.

Bon point pour La Réunion, car grâce aux actions d’efficacité énergétique menées en 2021, il a pu être évité une consommation électrique de 53,5 GWh : 83 % de la consommation électrique évitée sur le résidentiel, 16% pour le tertiaire et l’industrie et 1% pour les collectivités locales. Ce qui a donc permis une économie de la consommation d’électricité dans le secteur résidentiel, ce sont les installations de brasseurs d’air et de chauffe-eaux solaires. En effet, fin 2021, on compte 190.000 chauffe-eaux solaires individuels installés sur toute l’île, ce qui représente 74% des résidences principales équipées.

Toutefois, un effort reste encore à faire du côté des entreprises. En effet, la reprise de l’activité économique en 2021 a impacté la consommation d’électricité dans le secteur tertiaire avec +5,5% et de l’industrie avec +3,9%.

Cependant, comme le note Jean-Pierre Chabriat, conseiller régional et président de la SPL Horizon Réunion, "il est important de noter qu’au niveau de la maîtrise d’énergie il y a des résultats positifs". Et ce, "du fait qu’il y a eu une augmentation de nombre de foyers Réunionnais consommateurs d’énergie, sans finalement un accroissement de la consommation électrique globale".

- Toutefois, l'autonomie n’est pas encore pour demain -

La production électrique régionale livrée en 2021 sur le réseau s’élève à 3 089,3 GWh. Elle provient pour 71,8% des énergies primaires fossiles (fioul, charbon) et pour 28,2% des énergies renouvelables.

Si en 2021, la production électrique a augmenté de 3,8% par rapport à 2020, la part des énergies renouvelables dans la production électrique est passée elle en-dessous de la barre des 30%, notamment en raison des conditions météorologiques, dû au manque de pluie mais également en raison de la diminution de la bagasse.

Entre la consommation résidentiel, les entreprises et le transport, c'est le secteur du transport routier qui consomme le plus. La programmation pluriannuelle de l’énergie fixe l’objectif de réduire la consommation d’énergie fossile de ce secteur de 10% en 2023. D'ailleurs, dans ce domaine et afin d'économiser de l’énergie, beaucoup de Réunionnais ont investi dans des véhicules électriques. Pour ce faire, La Réunion, dispose de 264 prises de recharge publiques fonctionnelles et vise les 1.100 prises d’ici 2023.

- La Réunion tend vers l’autonomie énergétique –

Afin de faire face à la hausse du coût de l'énergie, La Réunion tend vers son autonomie énergétique. Pour l'heure, la dépendance énergétique de La Réunion est actuellement de 88,2%, notre part d’énergies renouvelables dans le mix électrique étant de 28,2%. Il est donc important de penser et d’agir autrement. Un défi que, la SPL Horizon et ses partenaires dont la Région, Edf, la Sidelec et Albioma entre autres, veulent atteindre d’ici 2028. Mais pour cela, La Réunion doit tendre vers un verdissement de sa production électrique en n’utilisant plus de charbon d’ici 2023. "C’est complexe, mais cela permet de faire un pas en avant vers l’autonomie énergétique", précise Jean-Pierre Chabriat, conseiller régional et PDG de la SPL Horizon Réunion.

Pour atteindre l’autonomie énergétique, La Réunion doit également tout faire pour augmenter la production d’énergies renouvelables, notamment en augmentant le parc de centrales photovoltaïques. Mais cela passe aussi par l’énergie du vent, rendue possible grâce à l’installation de neuf éoliennes à Sainte-Suzanne.

Un défi "atteignable" dans les années à venir, selon Jean-Pierre Chabriat. Après,, il le sait, "l’horizon il faudra peut-être le revoir mais il ne faut pas changer l’objectif", conclut-il.

ma.m/www.ipreunion.com/[email protected]