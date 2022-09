Dans un communiqué, Météo France reconduit son bulletin vigilance orange vague-submersion ce vendredi 2 septembre 2022. "Les prévisions d'hier sont confirmées, l'épisode de forte houle n'est pas terminé, le pic sera atteint dans la journée avec des vagues moyennes entre 4 mètres et 4 mètres 50, soit des vagues maximales de 8 à 9 mètres", indique Météo France. Nous publions ci-dessous le communiqué de Météo France. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

Des submersions et des débordements le long du littoral comme par exemple à Terre Sainte , Grand Bois ou le Port de Saint- Leu peuvent encore se produire.

De forts courants dans les passes et les lagons sont également attendus au déferlement de la cette houle. La plus grande prudence est donc de mise le long du littoral entre la Pointe des Galets et la Pointe de la Table en passant par Saint Pierre.

L'épisode de houle se poursuit toute la journée, accalmie en fin de journée après la marée haute.

- Conseils de comportement -

En vigilance Orange Vagues-submersion :

Je m’éloigne des côtes et des estuaires

Je me tiens informé et je localise mon kit d’urgence

Je surveille la montée des eaux et je protège les biens qui peuvent être inondés

Je rejoins le plus haut point possible ou me réfugie en étage, en dernier recours sur le toit