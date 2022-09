Publié il y a 26 minutes / Actualisé il y a 22 minutes

Ce vendredi 2 septembre 2022, la livraison de cannes à l'usine Bois rouge de Saint-André a été interrompue. Les planteurs sont donc invités à acheminer leurs cannes par cachalots à l'usine du Gol de Saint-Louis jusqu'à lundi. La raison : trop de cannes restantes en stock, suite à l'arrêt de l'usine la semaine dernière en conséquence d'une grève du personnel de Tereos qui a duré une dizaine de jours. Si l'usine fonctionne normalement, l'usine poursuit les broyages en vu de rattraper le retard pris.









L'activité a repris le mercredi 25 août au soir, après qu'un accord ait finalement été trouvé avec la direction de Tereos. Mais les cannes se sont amassées sur les plateformes et à l'usine, sans compter celles restées aux champs.



L'usine de Bois-Rouge peut donc difficilement broyer les cannes en retard et en réceptionner de nouvelles, d'autant qu'il n'est pas possible d'augmenter les quotas. La demande de la CMU de Beaufonds, de livrer au Gol, semble avoir été prise en considération, d'après le syndicat Upna.

