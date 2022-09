Publié il y a 14 minutes / Actualisé il y a 10 minutes

Le jeudi 1er et ce vendredi 2 septembre 2022, 27 étrangers en situation irrégulière et en provenance de Madagascar (dont un, de nationalité syrienne), ont été reconduits sur un vol commercial à destination de leur pays de départ par des agents de la police aux frontières (PAF), souligne la Préfecture de Mayotte. Tous étaient arrivés à Mayotte à bord d'une embarcation. À bord, se trouvaient 34 personnes, dont 21 femmes et 8 enfants. Les passeurs, quant à eux ont été condamnés à de lourdes peines. (Photo d'illustration)

