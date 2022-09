Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 29 août au vendredi 2 septembre 2022 sur Imaz Press :



* Lundi 29 août - Grosse affluence pour la première journée de la Nouvelle route du littoral

* Mardi 30 août - carburants : les Réunionnais sont (de nouveau) les grands lésés dans l'histoire

* Mercredi 31 août - Certificats de décès : quand les médecins manquent à l'appel

* Jeudi 1er septembre - La pauvreté recule disent (froidement) les chiffres, la réalité est tout autre

* Vendredi 2 septembre - Les Réunionnais en bonne voie pour atteindre la sobriété énergétique

Après huit ans de travaux, la première portion de la Nouvelle route du littoral a partiellement ouvert ce dimanche 28 août 2022. Une inauguration attendue de longue date, au point où certains automobilistes ont attendu plusieurs heures l'ouverture afin d'être les premiers à rouler sur la NRL. Il faudra cependant patienter encore plusieurs mois avant de pouvoir profiter pleinement de ce tronçon de 8 km, la circulation n'ayant ouverte que dans le sens Saint-Denis - la Grande Chaloupe.

Alors que TotalÉnergies avait annoncé le 22 juillet 2022 une remise de 20 centimes par litre pour les carburants, y compris à La Réunion, le groupe fait volte-face. Après un échec des concertations avec l'État et les autres acteurs du secteur, il a été décidé que l'opération si prometteuse pour les Réunionnais serait annulée. Une nouvelle fois, La Réunion fait donc office de grande défavorisée. Au premier septembre donc, les Réunionnais n'auront que le choix (encore une fois) de se contenter de la baisse de 25 centimes financée par l'État.

Il est toujours particulièrement douloureux de perdre une personne proche, une personne que l'on aime. Faire constater le décès, préparer les obsèques, organiser la veillée, faire son deuil... Un processus obligatoire à faire dans ces instants de tristesse. Mais alors que la douleur est déjà bien présente, elle devient encore plus forte, lorsque les proches se retrouvent dans l'impossibilité de faire constater le décès par un médecins et doivent patienter parfois des heures avec le corps du défunt. Sans ce certificat de décès, les pompes funèbres n'ont pas le droit de prendre en charge la dépouille. Enquête

Ce mercredi 31 août 2022, l'Insee a dévoilé les chiffres d'une étude sur la pauvreté à La Réunion. Évoquant que 20 % des adultes sont pauvres dans la durée. Toutefois, l'étude se veut optimiste, montrant, chiffres à l'appui que les sorties de la pauvreté sont plus nombreuses que les entrées et qu'entre 2015 et 2018, le taux de pauvreté baisse de trois points. Cependant, les choses ont bien changé depuis, la crise sanitaire comme l'inflation sont passées par là, et surtout derrière les chiffres, il y a des gens

Ce jeudi 1er septembre 2022, a eu lieu le conseil d'orientation de l'Observatoire de l'Énergie à La Réunion. L'occasion pour l'observatoire de présenter son bilan énergétique pour le département. Dans un contexte où la transition énergétique se trouve au coeur des politiques régionales et où les Français sont invités à plus de sobriété énergétique, mesurer l'impact des consommations énergétiques est primordial.