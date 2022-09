BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce samedi 3 septembre 2022 :



- L'heure du grand retour à La Réunion a sonné pour des dizaines de policiers

- Tulipier du Gabon : la plante orange dont il faut se méfier

- Ça s'est passé cette semaine sur Imaz Press : NRL, carburants, certificats de décès, pauvreté et énergie

- En Inde, l'impression à la planche, "le grand trésor" d'une créatrice de textiles

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Après la pluie, le beau temps

L'heure du grand retour à La Réunion a sonné pour des dizaines de policiers

Jeudi 1er septembre 2022, 72 policiers sont arrivés tout droit de Métropole. Ils sont affectés dans l'île. Parmi eux se trouvaient une majorité de policiers réunionnais exerçant en région parisienne depuisne dizaine d'années. L'arrivée de ces renforts est vécue par les syndicaux de la police locaux comme "la satisfaction d'une attente depuis longtemps formulée pour assurer la sécurité des habitants". Pour les policiers réunionnais ce retour au pays est vécu comme "un rêve auquel ils n'osaient plus croire"

Tulipier du Gabon : la plante orange dont il faut se méfier

Introduit sur l'île depuis les années 1950, le tulipier du Gabon et ces belles fleurs orangées est très apprécié. Arbre ornemental originaire d'Afrique, il s'adapte facilement à différents milieux. C'est pourtant une menace sérieuse pour la flore locale puisqu'il s'agit d'une plante envahissante. L'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) a par ailleurs classé le tulipier du Gabon parmi les 100 espèces exotiques les plus envahissantes au monde. A La Réunion où une bonne partie de la flore est unique au monde, le danger est réel

Ça s'est passé cette semaine sur Imaz Press : NRL, carburants, certificats de décès, pauvreté et énergie

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 29 août au vendredi 2 septembre 2022 sur Imaz Press :



* Lundi 29 août - Grosse affluence pour la première journée de la Nouvelle route du littoral

* Mardi 30 août - carburants : les Réunionnais sont (de nouveau) les grands lésés dans l'histoire

* Mercredi 31 août - Certificats de décès : quand les médecins manquent à l'appel

* Jeudi 1er septembre - La pauvreté recule disent (froidement) les chiffres, la réalité est tout autre

* Vendredi 2 septembre - Les Réunionnais en bonne voie pour atteindre la sobriété énergétique

En Inde, l'impression à la planche, "le grand trésor" d'une créatrice de textiles

Brigitte Singh étend sur son bureau un carré d'étoffe moghol du XVIIe siècle, orné d'un grand pavot rouge. Ce motif, qui ne cesse d'inspirer la créatrice de textiles imprimés à la planche, installée depuis quarante ans au Rajasthan, est un des fleurons de son atelier au savoir-faire traditionnel.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Après la pluie, le beau temps

Matante Rosina a regardé au fond de sa marmite à riz et elle voit que pour ce samedi 3 septembre 2022, même si la pluie s'est invitée dans l'est très tôt ce matin, le ciel se dégage pour laisser place au soleil toute la matinée. Dans l'après-midi, le temps se couvre un peu partout sans pour autant donner d'averses. Le vent souffle en rafales du côté du nord et du sud.