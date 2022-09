Publié il y a 8 minutes / Actualisé il y a 11 heures

Matante Rosina a regardé au fond de sa marmite à riz et elle voit que pour ce samedi 3 septembre 2022, même si la pluie s'est invitée dans l'est très tôt ce matin, le ciel se dégage pour laisser place au soleil toute la matinée. Dans l'après-midi, le temps se couvre un peu partout sans pour autant donner d'averses. Le vent souffle en rafales du côté du nord et du sud. (photo rb/Imaz Press)

