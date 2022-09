Publié il y a 43 minutes / Actualisé le Jeudi 01 Septembre à 10H31

La Poste porte depuis de nombreuses années des valeurs fortes en matière de formation et d'insertion des jeunes dans l'emploi. La Poste de la Réunion poursuit cet effort d'intégration des jeunes dans la société. Pour cette rentrée, 76 alternants ont prêté serment et signé leur contrat de travail mardi 30 août en présence de managers de La Poste et de représentants des écoles partenaires, du Pôle Emploi et de l'Université. Nous publions ci-dessous le communiqué de La Poste de La Réunion. (Photos : La Poste de La Réunion)

