Publié il y a 26 minutes / Actualisé le Jeudi 01 Septembre à 13H07

Dans le cadre de la nuit internationale de la chauve-souris, la Réserve naturelle nationale et zones humides d'importance internationale, et le Groupe chiroptères Océan Indien (GCOI), proposent plusieurs animations gratuites pour (re)découvrir ce animaux volants peuplant l'Etang Saint-Paul, la plus grande zone humide littorale protégée des Mascareignes. Plusieurs actions auront lieu du lundi 5 septembre au vendredi 9 septembre 2022. Nous publions ci-dessous le communiqué de la Réserve Naturelle Etang Saint-Paul. (Photo d'illustration AFP)

