C'était toujours avec enthousiasme que le Maire Bachil Valy et le public se sont adonnés aux activités durant le forum des associations qui s'est tenu ce dimanche 4 septembre au matin à l'Entre-Deux. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de l'Entre-Deux. (Photo : ville de l'Entre-Deux)

"Ce sont ces associations qui permettent aux enfants notamment d’avoir un appui et un accompagnement durant leur apprentissage de la vie. Des associations et des partenaires qui quotidiennement, répondent présentes et œuvrent dans l’intérêt de la population" a déclaré le premier magistrat. Un forum qui pour sa 11 ème édition, a rencontré un succès : découverte, initiation, sensibilisation à l’environnement et à la santé, de quoi trouver son équilibre personnel !