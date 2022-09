Pour les week-end du 2 au 4 septembre, près de 365 infractions ont été constatées. Les effectifs de la gendarmerie relèvent 189 infractions dont 14 permis retirés. Ceux de la police font état de 176 infractions dont deux refus d'obtempérer. 114 excès de vitesses ont été relevés en trois jours et . Nous publions ci-dessous le communiqué de la gendarmerie et de la police. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

• Du côté de la gendarmerie :

Au cours du week-end, les motocyclistes de l’E.D.S.R en appui des compagnies et de la réserve opérationnelle de la Gendarmerie, ont mené des actions de lutte contre l'insécurité routière en ciblant les infractions graves génératrices d'accidents.

BILAN SÉCURITÉ ROUTIÈRE :



NOMBRE DE SERVICES RÉALISÉS : 17

NOMBRE D INFRACTIONS : 189

NOMBRE DE RETENTIONS DE PERMIS : 14

NOMBRE D’ALCOOLÉMIE : 20

NOMBRE DE CONDUITE SOUS STUPÉFIANTS : 07

NOMBRE D’IMMOBILISATION FOURRIÈRE : 49 dont 09 Fourrières

NOMBRE DE DÉFAUT D ASSURANCE : 07

NOMBRE DÉFAUT PERMIS, CONDUITE SOUS SUSPENSION/ANNULATION : 03

NOMBRE DE VITESSES : 102 dont 09 avec interception.

NOMBRE DE NON PORT CEINTURE : 08

NOMBRE D’USAGE TÉLÉPHONE / DISTRACTEURS : 10

NOMBRE DE NON RESPECT DE PRIORITÉ : 07

NOMBRE NON PORT CASQUE ET ÉQUIPEMENT :02

NOMBRE DÉFAUT CONTRÔLE TECHNIQUE : 06

NOMBRE de NUISANCES SONORES : 23

NOMBRE DE PNEUMATIQUE USAGE : 08

NOMBRE NON RESPECT LIGNE CONTINUE :02

NOMBRE DE DÉFAUT DE PLAQUE OU NON CONFORME : 02

NOMBRE DE MUTATION CARTE-GRISE : 02

NOMBRE DE NUISANCES SONORES : 04

NOMBRE INFRACTIONS RÉGLEMENTATION TAXI : 03

Faits particuliers :

Samedi de 21 h 00 à 22 h00, les gendarmes de la compagnie de Saint-Pierre ont effectué des contrôles des mobilités sur les différentes agglomérations du Sud de l'île, en zone Gendarmerie. 18 infractions ont été constatées dont 05 alcoolémies, 01 conduite sous l’emprise de stupéfiants, 05 inobservations "Stop" et 07 infractions diverses.

Suite à l'accident mortel survenu, le 18 juillet 2022, en agglomération de Saint-Louis où 04 jeunes ont perdu la vie, une opération "Retour sur les lieux du Drame" a été menée par les motocyclistes de la B.Mo de la Rivière-Saint-Louis de 22 heures à 02 heures 00, dans la nuit de samedi à dimanche. 5 infractions ont été relevées dont 4 conduites addictives.

• Du côté de la police :

Les effectifs de la Direction Territoriale de Police Nationale de La Réunion ont réalisé sur le département 27 opérations de sécurisation et de sécurité routière au cours de ce week-end du 02 au 04 Septembre 2022 permettant de relever 176 infractions dont 23 délits :

- Conduite sous l'Empire d'un État Alcoolique : 6 (taux compris entre 0.63 et 1.09 mg / l d'air expiré)

- défaut d'assurance : 10

- défaut de permis de conduire : 5

- refus d'obtempérer : 2

98 fonctionnaires de police ont été mobilisés à cette occasion.

Au cours de ces différents contrôles, les forces des Polices locales ont également procédé à la constatation de 153 autres diverses contraventions au code de la route dont :

- Conduite sous l’empire d’un état alcoolique (taux compris entre 0,25 et 0,39 mg/l d’air expiré) :2

- Excès de vitesse inférieur à 50 km/h ou défaut de maîtrise de la vitesse :12

-Feu rouge / Stop / Priorité :6

-Défaut de contrôle technique :10

-Défaut d'équipement :5

-Défaut de port du casque :6

-Défaut de port de la ceinture de sécurité :2

-Usage d’un téléphone tenu en main par le conducteur d’un véhicule en circulation : 6

-Franchissement de ligne continue : 2

-Autres : 102