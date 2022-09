La compagnie Air Austral propose désormais des plats étoilés signés par la cheffe étoilée d'origine réunionnaise, Kelly Rangama. Ces repas sont disponibles "dès à présent en classe Club Austral, en précommande en classe Confort, et dans la gamme ExtraRepas en classe Loisirs" précise la compagnie aérienne dans le communiqué ci-dessous publié ce jeudi 1er septembre 2022

En travaillant des produits locaux rigoureusement sélectionnés, la cheffe Kelly Rangama a imaginé 10 plats aux saveurs de La Réunion, pour de merveilleux moments gourmands en plein ciel, à découvrir au fil des mois.A travers cette nouvelle montée en gamme de son offre de repas, Air Austral entend continuer à proposer à sa clientèle, toujours plus de confort & de choix à bord de ses avions.

Tous les passagers de la compagnie Air Austral pourront découvrir ces mets résolument réunionnais à bord des vols Long-courriers Réunion-Paris A/R et Paris Mayotte :

- en classe Club Austral, les plats seront dévoilés progressivement. Un plat " Signature " sera systématiquement proposé à la carte et renouvelé à chaque cycle. Deux autres plats " Signature " viendront compléter le choix de repas, exclusivement disponibles en précommande, jusqu’à 72h avant le départ.

- l’une des créations de la cheffe Kelly Rangama sera proposée toute l’année en pré-réservation en classe Confort jusqu’à 72h avant le départ, et parmi la gamme d'Extra Repas menu " gastronomique " en classe Loisirs.

Ces plats seront disponibles toute l’année à compter dès ce jeudi 1er septembre 2022.

Au départ de la Réunion :

- filet mignon de veau, gnocchis de pomme de terre et patate douce, sauce crémée curcuma-citronnelle

- noisette d'agneau, caviar de bringelles relevé aux graines de coriandre et cumin, jus de viande infusé au caloupilé

- tournedos de bœuf sauce rougail, lentilles de Cilaos aux feuilles de 4 épices de l'île de la Réunion

- pavé de Légine, achards à ma façon, sauce lait de coco-combava

- magret de canard, bonbon croustillant, pressé de pomme de terre et patate douce, jus de viande à la vanille de l’île la Réunion



Au départ de Paris CDG :

- filet de bœuf, pommes duchesses et chouchou, condiment betterave pimenté

- quasi de veau, déclinaison de choux fleur aux épices à Colombo, crumble muscovado, jus de viande

- sSelle d’agneau, déclinaison de carottes à l’orange, jus à la cardamome

- suprême de volaille, tombée de brèdes, riz gluant, gingembre confit

- risotto de riz noir, poêlée de gambas au tandoori, vierge à ma façon

"Nous sommes très heureux de cette toute nouvelle collaboration avec la Cheffe étoilée Kelly Rangama, véritable ambassadrice de la gastronomie française et réunionnaise. Cela faisait un moment que nous portions notre réflexion sur la montée en gamme de notre offre de repas, probablement l’un des éléments les plus recherchés de l'expérience de voyage. Notre collaboration avec la Cheffe Kelly Rangama est apparue comme une évidence. C'est ainsi tout naturellement que nous lui avons confié la signature de plats raffinés aux saveurs de notre chère île de La Réunion, pour des moments gourmands à bord de nos vols long-courriers. Nous sommes aujourd'hui très fiers de pouvoir proposer à notre clientèle une toute nouvelle expérience gustative en plein ciel. Au nom de la compagnie Air Austral, je vous souhaite la bienvenue dans l’univers authentique de la cheffe Kelly Rangama" a déclaré Joseph Bréma, président directeur général d'Air Austral.

A propos de Kelly Rangama :

Kelly Rangama naît le 16 septembre 1987 à Massy. Sa famille part vivre sur l'île de La Réunion quand elle a quelques mois et elle grandit, à SaintPaul puis à Sainte-Marie où son père l’initie aux fourneaux tous les weekends pour le repas familial du dimanche.

La Réunionnaise Kelly Rangama a aiguisé son talent au sein de prestigieuses adresses. Elle débute avec Michel Portos au cœur du restaurant doublement étoilé " Saint-James " à Bouliac. Elle rejoint pendant six ans Thomas Boullault au sein de l’établissement " L’Arôme " à Paris, où elle termine souschef. Elle devient ensuite cheffe de cuisine du Boutary. Fin 2016, Kelly Rangama participe à l'enregistrement de la saison 8 de " Top Chef ", diffusée sur M6 début 2017. Coachée par Hélène Darroze, Kelly se distingue dans le programme par la finesse de ses propositions. À la sortie du concours télévisé, elle devient la cheffe du restaurant " L’Affable ", à Paris.

Courant 2017, elle met en suspens sa carrière dans la restauration et devient animatrice de l'émission " Voyages et Délices by Chef Kelly " sur France Ô. La cheffe Kelly traverse les océans et explore les territoires à la découverte de nouveaux produits auprès de producteurspassionnés par leur travail, aux quatre coins du monde. En 2019, elle ouvre son restaurant Le Faham avec son mari, le pâtissier Jérôme Devreese.

Le restaurant tire son nom d'une orchidée endémique des Mascareignes, utilisée pour parfumer les rhums arrangés traditionnels de l’île de La Réunion. En janvier 2020, le restaurant Le Faham décroche une étoile au guide Michelin, ce qui fait de Kelly Rangama la première femme cheffe réunionnaise à décrocher cette distinction. Aujourd’hui, Kelly Rangama s’épanouit entre son restaurant, son nouveau métier d’animatrice et la joie d’être devenue maman depuis l’automne 2021.