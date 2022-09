Publié il y a 11 minutes / Actualisé il y a 9 minutes

Dans un communiqué, l'ASA Réunion informe que 'le champion du monde des rallyes 1994, Didier Auriol, sera présent sur le rallye de la Ronde de l'Est le samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022". Celui-ci sera au volant de la voiture zéro en ouverture du rallye sur une FIAT 131 Abarth. "Une voiture mythique et spectaculaire à voir", d'après les passionnés automobiles. Nous publions ci-dessous le communiqué de l'ASA Réunion.

