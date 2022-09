Les rencontres professionnelles Agrofert'îles, organisées dans le cadre des réseaux d'innovation et de transfert agricole (RITA), commencent le jeudi 8 septembre 2022 à La Plaine des Cafres. Ce moment reflète la volonté des partenaires de toujours mieux coordonner leurs actions, de développer une image positive de l'agriculture réunionnaise et de proposer aux professionnels des réponses adaptées à l'évolution rapide des technologies, des réglementations nationales et européennes, du contexte concurrentiel international et de la demande des consommateurs. Nous publions ci-dessous le communiqué de la Chambre d'agriculture. (Photos : Chambre d'agriculture)

Le RITA Réunion est un réseau qui regroupe le RITA Animal, le RITA Canne et le RITA Horticole, animés respectivement par la FRCA, eRcane et l’Ameflhor. C’est un dispositif qui fait intervenir différents partenaires de la Recherche, du Développement, de la Formation et du Transfert agricole.

L’objectif de ce réseau est de répondre aux besoins des professionnels des filières végétales et animales grâce à la co construction et la réalisation d’actions de recherche et développement, d’expérimentation, de démonstration et de transfert.

- L’innovation agricole au cœur des rencontres Agrofert’îles -

Les Rencontres professionnelles Agrofert’îles rassemblent chaque année depuis près de 9 ans, des professionnels du domaine agricole réunionnais. Cette manifestation a pour vocation de mettre en avant les dernières innovations scientifiques et techniques qui pourraient apporter des solutions aux filières de productions végétales et animales. Grâce aux travaux de recherches et aux expérimentations directement menées chez les professionnels, de nouvelles méthodes adaptées à l’écosystème réunionnais sont proposées pour optimiser les rendements, la gestion durable des cultures et les étapes de manutention.

Pour cette 6ème édition des Agrofert’îles, les Réseaux d’Innovations et de Transfert Agricole (RITA animal, végétal et canne) se réunissent à nouveau pour organiser un évènement où agriculteurs, techniciens, chercheurs, formateurs et experts pourront échanger autour de l’innovation agricole.

L’objectif : le partage des connaissances pour une agriculture productive, durable et adaptée à la demande des consommateurs.

Les rencontres Agrofert’îles rassemblent chaque année plus de 80 intervenants de différentes institutions et plus de 900 visiteurs. Pour la première fois co-organisées par les trois RITA, cette édition 2022 inédite se veut transversale pour créer un espace d’échange technique pour les différentes filières agricoles réunionnaises.

Vous retrouverez le jeudi 8 septembre 2022 plus de 50 ateliers autour de 8 thématiques présentées sous formes d’animations et de démonstrations au champ. Santé animale et végétale, gestion des pâturages et de l’environnement, apiculture, valorisation et mécanisation des productions végétales de La Réunion ou encore agroécologie et outils numériques, voici les thèmes mis à l’honneur à l’occasion de cette nouvelle édition organisée au cœur de la Plaine des Cafres.

C’est dans une démarche collective et partenariale que les rencontres professionnelles Agrofert’îles mettent en avant l’innovation au service du monde agricole réunionnais.

Cette nouvelle édition mettra en avant les thématiques de l’apiculture, de la protection biologique intégrée (PBI) qui permet une agriculture respectueuse de l’environnement grâce à l’utilisation des insectes auxiliaires, ou encore de la production de variétés végétales (pommes de terre, aubergines, plantes aromatiques et médicinales) adaptées au territoire réunionnais.

Du côté du numérique, de nouveaux outils seront présentés aux professionnels sur le volet élevage comme par exemple "Boviclic", "Oviclic" ou "Pig connect" et sur le volet végétal avec "Karobio" pour la planification des cultures maraîchères.

Les incontournables ateliers de mécanisation mettront aussi en lumière les nouveautés en termes d’automatisme en élevage et d’auto-construction dans le domaine agricole : des solutions pensées pour répondre aux besoins spécifiques des professionnels.

Des ateliers sur la santé animale et végétale seront animés par différents acteurs impliqués dans la sécurité sanitaire à La Réunion. Leurs objectifs seront d’informer, de conseiller et d’échanger avec les professionnels sur les différentes mesures de lutte, les bonnes pratiques et les méthodes d’épidémio-surveillance.

- Infos pratiques -

Pour qui : évènement réservé aux professionnels agricoles

Le lieu : 21 chemin Mathias, Le Tampon (Prairie de la Ferme de la Sicalait à la Plaine des Cafres)

Quand : le jeudi 8 septembre 2022 de 9h à 16h

Tout le programme à retrouver en ligne, en cliquant ici