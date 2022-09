Publié il y a 52 minutes / Actualisé il y a 8 heures

En Chine, un habitant de Changchun a décidé de s'installer sur le parking d'un centre commercial. L'homme a refusé de déménager de chez lui, et c'est entouré de voiture, et d'enseigne commercial. Une situation insolite qui n'est pas isolée. Là bas, plusieurs maisons résistent aux pelleteuse, travaux et aménagement. Les habitants ne veulent pas partir et restent dans leur logement, quoiqu'il arrive. Ce sont des "maisons clous".

