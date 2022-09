En cette rentrée universitaire, le Crous de La Réunion expose les nouvelles mesures pour l'année 2022-2023. Cette année, le Crous se concentre sur le pouvoir d'achat des étudiants Réunionnais. Le Crous met également en place des mesures pour leur installation dans l'enseignement supérieur et un accompagnement tout au long de l'année. Nous publions ci-dessous le communiqué du Crous de La Réunion.

Une attention particulière a été portée aux étudiants dans les mesures d’urgence pour le pouvoir d’achat annoncées par le Gouvernement. Dès cette rentrée 2022, plusieurs dispositifs complémentaires ont été ou seront déployés.

Localement, le Crous de La Réunion met en place diverses actions pour rendre la rentrée plus agréable et accompagner tous les étudiants durant cette année universitaire : offre de restauration, aides sociales, etc.

• La mise en paiement anticipée de la mensualité de septembre dès le 9 août 2022 pour plus de 6 000 jeunes.

• La revalorisation des bourses sur critères sociaux avec une augmentation de 4% pour tous les échelons.

• Un renforcement du soutien financier aux étudiants ultra-marins grâce à l’aug mentation des points de charge pour les jeunes en mobilité.

• L’aide exceptionnelle de rentrée de 100 euros pour les boursiers sur critères sociaux ou d’une aide annuelle du Crous et les bénéficiaires des APL.

• Le gel des loyers dans les résidences Crous et la mise en ligne des offres dispo nibles tout au long de l’année.

• Un partenariat annuel avec la Caisse d’Allocations Familiales de La Réunion pour faciliter les demandes d’aide des étudiants.

• Le maintien du repas à 1 euro pour les étudiants précaires avec deux repas complets par jour et la tarification sociale de 3,30€ pour tous les autres étudiants.

• La mise en place des offres thématiques tout au long de l’année dans les café térias et restaurants Crous.

• Des aides sociales adaptées à chaque situation pour tous les étudiants, bour siers et non boursiers, étrangers ou non.

• Une programmation culturelle dès le 14 septembre avec notamment des concours de création étudiante pour permettre à chacun de s’exprimer.

Bourses

Paiement anticipé

Paiement de la mensualité de septembre au mois d’août pour plus de 8.500 étudiants de l’enseignement supérieur. Depuis plusieurs années, le Gouvernement s’engage auprès de la jeunesse réu nionnaise en permettant le paiement anticipé de la mensualité de septembre dès le mois d’août pour tenir compte de la rentrée avancée localement.

En août 2022, c’est 8.729 étudiants bénéficiaires qui ont déjà perçu ou qui vont percevoir leur bourse sur critères sociaux.

Pour être bénéficiaire de ce dispositif, ces jeunes ont complété leur Dossier social étudiant (DSE) dans les délais et effectué leur inscription administrative en formation dès le mois de juillet.

Revalorisation de la bourse sur critères sociaux

4% d’augmentation des bourses versées par le Crous en 2022

Prenant en compte l’impact de l’inflation sur la vie des étudiants les plus en difficulté, le Gouvernement a décidé de revaloriser les bourses sur critères sociaux à hauteur de 4% dès la première mensualité. Cette hausse s’ajoute aux revalorisations décidées lors du précèdent quinquennat et concernera tous les échelons.

Soutien financier aux étudiants ultra-marins



À compter de la rentrée 2022, le soutien aux étudiants ultra-marins est renforcé avec l’attribution de points de charge supplémentaires. Les étudiants en mobilité de longue distance, en particulier les étudiants ultra-marins, sont confrontés à des coûts de transport particulièrement élevés et contraints de rester éloignés de leur foyer familial.

Dans le cadre de l’examen du droit à bourses sur critères sociaux, des points de charge sont attribués pour majorer les plafonds de revenus déterminant l’éligibilité.

Actuellement, 2 points de charge peuvent être attribués pour les étudiants ré alisant leurs études à plus de 250 kilomètres de leur foyer.

Pour cette rentrée, sont attribués :

• 3 points de charge au total pour un mobilité entre 3 500 et 13 000 km

• 4 points de charge au total pour une mobilité à partir de 13 000 km

Ce sont plus de 2.461 étudiants réunionnais qui sont concernés par cette aide du Gouvernement, ce qui leur permet soit d’augmenter d’un échelon bourse ou de devenir boursier à l’échelon 0. Ces étudiants, de par leur mobilité, sont bien entendus gérés par les Crous de métropole.

Aide exceptionnelle de solidarité de 100 euros

D’un montant de 100€, cette aide exceptionnelle sera versée à la rentrée aux étudiants boursiers sur critères sociaux, aux bénéficiaires d’une aide annuelle Crous et aux bénéficiaires de l’allocation personnalisée au logement (APL).

Cette aide sera versée au mois de septembre, dans un premier temps, par la Caisse d’Allocations Familiales aux étudiants bénéficiaires de l’APL, boursiers ou non, puis par les Crous à tous les autres étudiants éligibles d’ici fin septembre.



Logement

Des offres complémentaires tout au long de l'année

Pour la rentrée 2022, les résidences Crous affichent complet mais comme chaque année les étudiants doivent rester connectés pour être alertés de la mise en ligne des offres tout au long de l’année.

Après 4 tours nationaux d’attribution de logement et une phase complémen taire locale, les 1.334 chambres du Crous ont toutes été réservées.

Ces logement ont été attribués principalement aux étudiants boursiers et étu diants étrangers qui viennent suivre des études à l’Université de La Réunion. Plus de la moitié d’entre-eux sont des primo-arrivants et 8 étudiants sur 10 sont inscrits à l’université.

À la suite des admissions définitives, les offres restantes seront remises en ligne et les étudiants n’ayant pas eu de réponse positive pour le moment pourront faire à nouveau la demande. Tout au long de l’année universitaire, des disponibilités seront visibles sur trouverunlogement.lescrous.fr en fonction des départs constatés.

Gel de l'indexation des loyers

Pour la troisième année consécutive, les loyers dans les cités universitaires sont gelés. Cette mesure décidée en 2020, permet de préserver le pouvoir d’achat des étudiants.

Une permanence Caf pour accompagner les résidents

Chaque année, la CAF de La Réunion effectue une permanence au sein des locaux du Crous pour accompagner les résidents dans leur demande d’aide au logement.

D’un montant allant de 141 euros pour une chambre de 10m2 à 380 euros pour un T1, tous les loyers du Crous ouvrent droit à l’aide au logement de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) pour un montant de 40 à 202 euros en fonction de la typologie du logement. Cette aide permet donc aux résidents du Crous d’avoir un loyer résiduel à tarif peu élevé.

Pour aider et faciliter les démarches des étudiants, la Caisse d’Allocations Familiale effectuera une permanence de 3 jours au sein des locaux du Crous à Sainte-Clotilde et au Tampon :

• le lundi 29 août 2022 de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 15h30

• le mardi 30 août 2022 de 8h00 à 12h00

• le mercredi 31 août 2022 de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 15h30

Restauration

Maintien du repas à 1 euro



Le repas à 1 euro pour les étudiants précaires est maintenu toute l’année universitaire 2022-2023, en parallèle à la tarification sociale à 3,30€ pour tous les autres étudiants.

La mission de restauration universitaire permet à chaque étudiant de bénéficier d’un repas de qualité à prix réduit (1 euro ou 3,30 euro). L’offre est valable pour deux repas par jour à récupérer au service du midi ou du midi et du soir.

Ainsi, l’ensemble des étudiants boursiers sur critères sociaux, et les étudiants non boursiers attestant de difficultés financières constatées par les services sociaux des Crous, continueront à bénéficier d’un repas complet pour 1 euro. Cela correspond à une centaine d’euros par mois de gain de pouvoir d’achat pour un étudiant.

Les autres étudiants bénéficieront d’un repas complet à tarif social de 3,30 euros. Ces tarifs permettront l’accès à une alimentation équilibrée à petit prix, dans toutes les structures de restauration des Crous.

Izly, la solution de paiement sur les campus

Paiement par carte ou QR Code sur smartphone, le paiement avec Izly s’adapte aux étudiants.

Pour payer les repas dans les structures de restauration, profiter des tarifs sociaux et d’autres services, les étudiants ont été invités à activer leur compte Izly dès la rentrée.

Le paiement dans les restaurants et cafétérias Crous se fera alors grâce à la carte Pass’Kampus sans contact (carte d’étudiant) ou en générant un QR Code sur un smart phone.

Des offres à thème toute l'année

Éditions limitées et menus thématiques seront proposés aux étudiants toute l’année. Depuis plusieurs années, les structures de restauration proposent des éditions limitées mensuelles en cafétérias afin de faire découvrir de nouveaux produits aux jeunes et diversifier les offres. Sandwichs, salades, tacos, wrap... il y en aura pour tout les goûts.

Dans les restaurants universitaires, un menu à thème sera organisé une fois par mois avec des goûts venus d’ailleurs ou pour célébrer gustativement des évènements calendaires et locaux : cuisine du monde, Dipavali, Noël, etc.

Social

Des aides sociales adaptées à chaque situation



Aides alimentaires, aides financières, soutien psychologique, santé, frais d’études... tous les étudiants, boursiers ou non boursiers, peuvent prendre contact avec les assistants sociaux du Crous de La Réunion sur les sites nord et sud.

Chaque année, près de 1.500 aides sont attribuées aux étudiants sous diverses formes : bons d’achat, bons alimentaires, soutien psychologique, accompagne ment dans les démarches, médiation, etc.

Les assistants sociaux de l’établissement travaillent étroitement avec de nombreux partenaires permettant un suivi optimal des situations qui se présentent : CGSS, CCAS, boutiques solidaires, établissements scolaires, université, collectivités, etc.

Pour prendre contact avec le service social, les étudiants peuvent adresser un mail à [email protected], appeler le 0262 48 32 52 ou prendre directe ment un rendez-vous en ligne sur messervices.etudiant.gouv.fr

Culture

C'est la saison de rêve

Le théâtre Vladimir Canter débutera sa première saison pour l’année universitaire 2022-2023, le mercredi 14 septembre 2022 avec un spectacle de musique et danse.

La population étudiante et réunionnaise est conviée à la soirée d’ouverture du théâtre Vladimir Canter, gratuit et en plein air, le mercredi 14 septembre 2022 à 20h00 sur le campus universitaire du Moufia. Au programme, une représentation musicale de CTZEN Kane et de ses invités (RAP - Hip Hop) précédé d’une sortie de résidence de la compagnie Danse Etik avec leur création du Ballet Krump "DONA".

Le théâtre Canter se refera ensuite une beauté de novembre 2022 à février 2023 et, durant cette période, la culture sera accessible hors les murs avec une programmation gratuite consultable sur theatre-vladimir-canter.com.

Concours de création étudiante

Musique, théâtre, danse, photo, BD, film court, nouvelle... les étudiants peuvent expri mer leur talent en participant aux concours de création étudiante et gagner jusqu’à 2 000 euros et des expériences uniques.

Toutes les informations sur www.crous-reunion.fr/culture

Lire aussi - Augmentation du coût de la vie étudiante : l'Unef tire la sonnette d'alarme