Depuis la rentrée scolaire, une hausse du nombre de passages aux urgences et d'hospitalisations pour gastro-entérite est observée à La Réunion. Cette situation concerne tout particulièrement les enfants de moins de 5 ans, alerte l'Agence régionale de santé ce lundi 5 septembre 2022.

Entre le lundi 22 août et le dimanche 28 août l'ARS a recensé 109 passages aux urgences pour de cas de gastro-entérite, particulièrement chez les enfants de moins de 5 ans. 28 hospitalisations ont été également eu lieu Le chiffre est en hausse par rapport à la semaine précédente.

"Cette tendance est également constatée en médecine de ville où une hausse des consultations pour diarrhées aiguës, tous âges, est rapportée par le réseau de médecins sentinelles: 2,9 % d'activité en semaine 34 ( celle du lundi 22 août et le dimanche 28 août - ndlr)contre 1,7% la semaine précédente"note l'Agence régionale de santé.

• Que faire en cas de symptômes ?

Dès l'apparition des symptômes, il est recommandé de:

- consulter rapidement un médecin ; des examens et des analyses pourront être effectués si necessaire,

- boire de l'eau régulièrement pour se réhydrater: la meilleure prévention des complications de la diarrhée aiguë est la réhydratation. Des solutés de réhydratation peuvent être utilisés chez l'enfant.

• Comment éviter la transmission de la gastro-entérite ?

Des mesures d'hygiène préventives simples permettent de limiter le risque de transmission de la maladie :

- se laver les mains au savon et à l'eau propre avant la manipulation d'aliments et avant de manger,

- nettoyer et désinfecter régulièrement les surfaces utilisées (poignées de portes, rampes, comptoirs, et c.) avec des produits adaptés (détergents, eau javellisée...). Les virus qui transmettent les gastro-entérites sont en effet très résistants dans l'environnement et peuvent persister sur ces surfaces.

