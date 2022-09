Pour le 30ème anniversaire du Grand Raid et pendant 3 ans, la compagnie aérienne Corsair devient le transporteur officiel de cette course emblématique de l'île de La Réunion qui se déroulera du 20 au 23 octobre 2022. Fin août, Jules Perreau, directeur régional océan Indien, et Pierre Maunier, président du Grand Raid ont pu officialiser ce partenariat. Nous publions ci-dessous le communiqué de Corsair. (Photo : Corsair)

Corsair est fière de devenir transporteur officiel de cet événement sportif emblématique de l’île de La Réunion qui aura lieu du 20 au 23 octobre 2022. Près de 6000 personnes participeront à la " Diagonale des fous " ou des 3 autres courses annexes : le Trail de Bourbon, la Mascareignes ou le Zembrocal Trail. Cet événement sportif de haut niveau permet de mettre en lumière toutes les beautés de l’île de La Réunion.

La convention signée prévoit aussi l’accompagnement, tout au long de l’année, de l’association Grand Raid permettant de faire connaitre cette course mythique aux quatre coins du globe, mais également de faire rayonner les champions réunionnais au-delà des frontières en facilitant leur participation à d’autres courses majeures tout au long de l’année.

- Corsair, transporteur officiel des " raideurs " avec ces A330neo -

Corsair a déjà accueilli des milliers de "raideurs" à bord de ses avions pendant près de 30 ans. Les participants de cette course exigeante pourront découvrir les nouveaux avions A330neo de la compagnie aérienne, dotés de cabines ultra modernes, avec la possibilité de se connecter en Wifi à bord pendant tout le vol, avec plus de 110 films, albums musicaux, playlists, radios, jeux, séries, et programmes enfants.

Les performances environnementales de ce nouvel Airbus A330neo sont en très nette amélioration par rapport à celles des avions ancienne génération : réduction de 25% de consommation de carburant et d’émissions de C02 par siège, ainsi que de 60% de l’empreinte sonore. Tout est réuni pour permettre à ces grands sportifs de profiter au maximum de leur voyage.

"C’est un immense plaisir et une fierté non dissimulée que de devenir transporteur officiel du Grand Raid, surtout en cette année si spéciale, marquée par la 30ième édition de cet évènement mythique. Le Grand Raid fait battre le cœur des réunionnais depuis plus de 30 ans maintenant, soit autant d’années de présence de Corsair à La Réunion. Accompagner l’association Grand Raid, c’est aussi aider à la Réunion à faire valoir ses atouts et ses valeurs à travers le monde, et aider nos champions et futurs champions à représenter l’ile intense sur les plus grandes courses du monde. Je souhaite une bonne préparation à tous, et aux raideurs non-résidents : bienvenue !" souligne Jules Perreau, directeur régional océan Indien.