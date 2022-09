Publié il y a 14 minutes / Actualisé il y a 10 minutes

En 2019, Frédéric François célébrait ses 50 ans de carrière. L'artiste sera sur scène, exclusivement à Saint-Joseph, pour deux soirées années 80. L'événement est à ne pas manquer. Un concentré de ses titres les plus connus sera au répertoire pour le plus grand bonheur de ses fans. Rendez-vous le vendredi 9 et le samedi 10 septembre 2022, dès 20h à la Halle François Mitterand. (Photo : DR)

