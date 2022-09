BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mardi 6 septembre 2022 :



La Métropole et La Réunion en pénurie de canards : à bientôt magrets et civets...

Depuis mai 2022, l'épidémie de grippe aviaire a repris du du poil de la bête dans l'Hexagone. De nombreux élevages de poulets et de canards ont été contraints d'abattre leur cheptel pour limiter la propagation de la maladie. Un arrêté interdisant l'exportation de tous les poussins et canetons a été pris. Il impacte directement les élevages Réunionnais de canards, dépendant principalement de l'importation de canetons. Conséquence : le volatile se fait rare dans l'assiette des consommateurs réunionnais

Grand Prado : réutiliser l'eau pour faire face au dérèglement climatique

C'est sur le site de la station d'épuration du Grand Prado à Sainte-Marie, que le président de la Cinor, Maurice Gironcel, a accueilli Pierre Ribaute, directeur général de Véolia Eau France. Unique à La Réunion, cette station d'épuration dépollue toutes les eaux de Saint-Denis et Sainte-Marie depuis le 23 avril 2013. Elle a été conçue autour de trois axes : le "zéro nuisance", la démarche environnementale et la préservation des ressources.

Le Burkina à nouveau endeuillé par une attaque qui a fait au moins 35 morts

Au moins 35 civils ont été tués et 37 autres blessés lundi lors de l'explosion d'un engin artisanal au passage d'un convoi de ravitaillement dans le nord du Burkina Faso, une nouvelle attaque meurtrière dans ce pays régulièrement endeuillé par les violences jihadistes.

Saint-Pierre : la ville organise la 12ème édition des foulées Pédestres du Solida'Run

L'Association des Handicapés Physiques du Sud organise le samedi 10 septembre 2022, une épreuve pédestre de course ou de marche. Le départ sera donné dans les jardins de la mairie de Saint-Pierre. À 18h30 il sera proposé une marche ouverte à tous de 5km, suivi à 20 heures du départ de la course à pied sur route de 10km.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Les nuages se baladent d'est en ouest

Pour ce mardi 6 septembre 2022, Matante Rosina voit un ciel bien couvert ce matin dans l'est. En revanche, quand elle regarde vers l'ouest, le ciel est plus clément dans la matinée. Mais dans l'après-midi, les nuages décident de quitter l'est pour se retrouver du côté de Saint-Paul. Le vent souffle toujours en rafales dans le nord-est et le sud-ouest de l'île.