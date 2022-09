Du jeudi 8 au jeudi 15 septembre 2022, l'académie de La Réunion prend part à la 9e édition des Journées nationales d'action contre l'illettrisme, à travers la mise en valeur du travail réalisé tout au long de l'année par les équipes éducatives des écoles et établissements scolaires pour faire acquérir aux élèves des compétences de base solides (lire, écrire, compter) et ancrer durablement ces savoirs. Nous publions ci-dessous le communiqué de l'Académie de La Réunion. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

L’illettrisme concerne des personnes adultes qui, après avoir été scolarisées, n’ont plus une maîtrise suffisante de la lecture, de l’écriture, du calcul, des compétences de base, pour être autonomes dans les situations simples de la vie courante. Le rôle de l’école est donc d’assurer les conditions optimales d’acquisition des savoirs fondamentaux dès la maternelle et jusqu’au lycée :

- en développant avant l’entrée au CP des apprentissages en vocabulaire, des compétences de lecteur (phonologie, découverte du principe alphabétique) et des connaissances sur les nombres,

- en renforçant l’enseignement du français et des mathématiques à l’école primaire et en améliorant en parallèle les conditions d’apprentissage avec le dédoublement des classes de grande section, CP et CE1 en éducation prioritaire et la limitation à 24 élèves par classe dans les autres écoles,

- consolider les apprentissages fondamentaux des élèves les plus fragiles au collège avec le dispositif Devoirs faits,

- en cultivant le goût de la lecture à travers différents dispositifs (opérations " un livre pour les vacances ", " Silence on lit ", financement de bibliothèques d’écoles, etc.).

Le choix de l’académie pour cette 9e édition des Journées d’action contre l’illettrisme est de donner une place particulière aux parents dans quelques actions phares qui seront déclinées dans les établissements scolaires :

- " Parler avec mon enfant : pourquoi, comment et en quelle langue communiquer avec mon enfant ?" : organisation d’un café des parents dans les écoles maternelles.

- " L’apprentissage de la lecture " : organisation d’une journée portes ouvertes dans les écoles et les collèges pour sensibiliser les parents à l’accompagnement de leur enfant dans l’apprentissage de la lecture.

- " Silence, on lit " : dans les écoles et les établissements scolaires, le temps s’arrête pendant 10 minutes chaque jour et tous, élèves, agents, professeurs, personnels administratifs et parents s’offrent un moment de calme en compagnie d’un livre de leur choix.

- " Un concours de Fluence " : l’académie organise cette année un concours ouvert à tous les élèves du cycle 3 (CM1, CM2, 6e) au lycée. Qui sera le meilleur lecteur ? Lire en continu au rythme de la conversation et avec une intonation appropriée, voilà le défi lancé.