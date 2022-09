Publié il y a 3 minutes / Actualisé il y a 9 minutes

Vendredi 02 septembre 2022 entre 22h et 01h du matin, un témoin signale à la gendarmerie qu'un deux roues pratique le rodéo urbain dans son quartier depuis plusieurs heures. La Brigade territoriale automobile de Saint-Louis ainsi que le Peloton de Surveillance et d'Intervention de la Gendarmerie de Saint-Pierre interviennent sur les lieux avec une description précise du deux roues, du pilote et de son passager. Les recherches demeurent vaines. Nous publions ci-dessous le communiqué de la gendarmerie. (Photo : Gendarmerie)

