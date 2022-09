Publié il y a 14 minutes / Actualisé il y a 10 heures

Pour ce mardi 6 septembre 2022, Matante Rosina voit un ciel bien couvert ce matin dans l'est. En revanche, quand elle regarde vers l'ouest, le ciel est plus clément dans la matinée. Mais dans l'après-midi, les nuages décident de quitter l'est pour se retrouver du côté de Saint-Paul. Le vent souffle toujours en rafales dans le nord-est et le sud-ouest de l'île. (photo rb/Imaz Press)

