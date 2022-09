Lundi 5 septembre 2022, Benoit Girondel, vainqueurs de la Diagonale des fous aux côtés de François D'Haene en 2018, a annoncé sur les réseaux sociaux, qu'il ne participerait pas à la course de cette année. Pour cause : une lésion du tibial postérieur l'obligeant "à faire une pause pour ne pas aggraver la situation". L'athlète l'affirme : "Il faut parfois savoir ralentir pour mieux revenir". (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

Pour rappel, après une course incroyable, riche en rebondissements et en suspense, c'est ensemble que Benoît Girondel et François d'Haene ont franchi la ligne d'arrivée à la Redoute de Saint-Denis vendredi 19 octobre 2018 lors de cette 26ème édition du Grand Raid. Ils ont terminé les 164,6 km (et 9 900 m de dénivelé positif) de la Diagonale des fous en 23h18 seulement, au coude à coude. Ils sont ex-æquo !

Lire aussi - Au coude à coude, d'Haene et Girondel franchissent la ligne d'arrivée