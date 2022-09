Publié il y a 27 minutes / Actualisé il y a 8 minutes

Débutée en septembre 2021, la construction de la Nouvelle Aérogare Ouest d'une superficie de 13.200 m2, qui sera dédiée aux arrivées, se poursuit selon le calendrier prévu par l'aéroport de La Réunion Roland Garros. Le montage de la structure métallique et des poutres de la charpente principale est en cours, à l'aide de deux grues. Ces opérations exigent une grande précision et le respect de nombreuses mesures de sécurité. Les premiers éléments de l'ossature secondaire du bâtiment, en métal et en bois, sont également en cours de mise en place. La pose de sa toiture en aluminium commencera courant septembre, le bâtiment sera clos et couvert en avril prochain. Nous publions ci-dessous le communiqué de l'aéroport de Roland Garros. (Photo : AIA Life Designers)

